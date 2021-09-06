Аня Тейлор-Джой завітала на прем'єру фільму "Минулої ночі у Сохо" у рожевій сукні з бантом: фото

На вихідних у Венеції відбулася прем’єра фільму "Минулої ночі у Сохо", в якому головну роль зіграла Аня Тейлор-Джой. Актриса прибула на Венеційський кінофестиваль у довгій сукні від бренду Rodarte, а на червону доріжку вийшла у сукні рожевого кольору від Dior.

Хоррор "Минулої ночі у Сохо" – одна з найочікуваніших прем’єр цього року. Стрічка розповідає про дівчину дизайнерку з Лондона, яка містичним чином опиняється у 1960-му році та стає учасницею страшних подій.

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Костюмерка Оділь Дікс-Мірте обрала на червону доріжку для виконавиці головної ролі британської кінострічки тематичне вбрання, що навіяне естетикою 60-х років.

Образ Ані Тейлор-Джой

Вдень на прес-конференцію 25-річна знаменитість завітала у ніжно-рожевій сукні мінімалістичного крою від бренду Rodarte. Зверху вона накинула кімоно у квітковий принт з різнокольоровими маленькими трояндами. Її ніжний образ довершували елегантні молочні босоніжки.



Образ Ані Тейлор-Джой на прес-конференції / Getty Images

Справжній wow-ефект білявка справила на всіх образом на червоній доріжці. На прем’єру фільму американка прийшла в атласній сукні-футлярі рожевого кольору, яку доповнював збоку масивний бант, шлейф якого спадав до підлоги. Креативна директорка бренду Dior Марія Грація-Кюрі створила це плаття ексклюзивно для Ані Тейлор-Джой.

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Наприкінці зими у кутюрній смарагдовій сукні від улюбленого бренду Аня Тейлор-Джой отримала статуетку "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у мінісеріалі. Своїм традиціям знаменитість не зраджує, тож для ще однієї знакової кіно події також обрала вбрання від знаменитого французького Модного будинку.

Образ Ані Тейлор-Джой довершив рожевий капелюшок з чорною вуаллю, сатинові рожеві туфлі-човники та прикраси від бренду Tiffany & Co. Волосся знаменитість розпустила та зробила легенькі локони. Візажисти на обличчя нанесли макіяж в коричневих тонах, намалювавши повіки золотистими тінями, а губи – помадою кавового відтінку.



Образ Ані Тейлор-Джой на червоній доріжці / Getty Images



Образ Ані Тейлор-Джой на червоній доріжці / Getty Images