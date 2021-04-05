У США відбулася церемонія вручення американської премії Гільдії кіноакторів. Подія проходила онлайн, однак це не завадило знаменитостям похизуватися своїми розкішними образами. Головна акторка серіалу "Ферзевий Гамбіт" вчергове підкорила вибором сукні для важливої події.

Нещодавно на церемонії Золотий глобус Аня Тейлор-Джой красувалася у сукні смарагдового кольору Dior Couture та прикрасах Tiffany & Co. 28 лютого вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у мінісеріалі. Важливу нагороду білявка отримала і цього разу.

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27-а церемонія вручення SAG Awards 2021 також вручила їй нагороду за найкращу жіноча роль в мінісеріалі "Ферзевий Гамбіт/Хід королеви".

Образ Ані Тейлор-Джой

За словами зіркового стиліста акторки Лоу Роуча, сукня для цієї знакової нагороди була пошита на замовлення брендом Vera Wang. Американська модельєрка Вера Вонг створила для зірки серіалу бежеву сукню з глибоким розрізом на тонких бретельках. Зона декольте розшита чорним мереживом.

Дизайнерка пошила для Ані виріб з глибоким розрізом, який зовсім не виглядав відверто. Сукня скоріше нагадувала вінтажне весільне плаття. Стилісти заплели довге волосся білявки у лаконічну зачіску, а візажисти зробили насичений макіяж. Повіки Ані Тейлор-Джой намальовані сірими тінями, а губи – темно-коричневою помадою.

Особливу увагу заслуговують прикраси знаменитості від улюбленого бренду Tiffany & Co. В мережі зазначають, що загальна вартість таких прикрас складає 800 тисяч доларів: кольє з 70 діамантами (26 каратів), сережки та 3 персні.