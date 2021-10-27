Аня Тейлор-Джой вийшла на червону доріжку в металево-золотій сукні з глибоким розрізом: фото

У Лос-Анджелесі відбулася прем’єра нової кінокартини "Минулої ночі у Сохо", в якій знялася Аня Тейлор-Джой. Знаменита білявка завітала на червону доріжку у металево-золотій сукні від бренду Dior, амбасадоркою якого вона стала нещодавно.

25-річна знаменитість для кожної червоної доріжки обирає сукні від Christian Dior, тому не дивно, що бренд запросив стати амбасадоркою саме її.

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Головна героїня популярного серіалу "Ферзевий гамбіт" одягнула на церемонію Золотий глобус найкрасивішу сукню смарагдового кольору Dior Couture. Саме в цій знаковій сукні та прикрасах Tiffany & Co вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у мінісеріалі.

А от для прем’єри нового фільму, в якому вона знялася, актриса обрала ефектну сукню з ефектом плавленого золота. Хоррор "Минулої ночі у Сохо" – одна з найочікуваніших прем’єр цього року. Стрічка розповідає про дівчину дизайнерку з Лондона, яка містичним чином опиняється у 1960-му році та стає учасницею страшних подій.

Образ Ані Тейлор-Джой

У музеї кінофільмів Аня Тейлор-Джой з’явилася у невагомій сукні від кутюр. Металево-золота сукня довжини максі допомогла зірці привернути до себе чималу увагу фотографів.

Скромна білявка зуміла здивувати усіх виходом у виробі з глибоким розрізом у зоні декольте, який ідеально підкреслив фарфорове тіло. На шию Аня одягнула коштовне кольє із зелених дорогоцінних каменів. Волосся акторка розпустила та зробила легкі кучері, а візажисти довершили образ насиченим макіяжем темних тонів.



Неймовірний аутфіт Ані Тейлор-Джой / Фото з Getty Images