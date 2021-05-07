Аня Тейлор-Джой підкорила мережу бездоганними образами для фотосесії: чарівні кадри

Головна героїня серіалу "Ферзевий гамбіт" Аня Тейлор-Джой прикрасила травневу обкладинку глянцю Elle. 25-річна акторка також знялася у захопливій фотосесії та підкорила мережу бездоганними образами.

Виконавиця головної ролі у мінісеріалі "Ферзевий гамбіт / Хід королеви»", який став найпопулярнішим на стрімінговому сервісі Netflix та отримав "Золотий глобус" почала досить часто з’являтися на сторінках модних глянців.

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Серіал приніс білявці Ані Тейлор-Джой небачену славу, тож акторка зобов’язана хіту Netflix режисера Скотта Френка, в якому вона чудово виконала роль геніальної шахістки Бет Хармон.

В одному зі своїх інтерв'ю дівчина розповідала, що в школі всі кепкували та насміхалися з неї через великі очі, однак зараз тисячі прихильників пишуть їй про те, що вона дуже красива, а її "оленячі очі" – справжня неповторна родзинка.

Скромну та тиху Аню серіал назавжди позбавив від невпевненості в собі. Тепер актриса вчергове прикрасила собою обкладинку глянцю та знялася у вишуканій фотосесії.

Для травневої обкладинки глянцю знаменитість позувала фотографу Зої Гросман. Красуня позувала у білій сорочці та костюмі в жовту клітинку від бренду Dior. Її образ довершували золоті сережки від Tiffany & Co та бездоганний макіяж.

Візажисти нафарбували повіки коричневими тінями та зробили погляд виразнішим завдяки чорним стрілкам та підведенню нижньої повіки чорним олівцем.



Аня Тейлор-Джой знялася у стильній фотосесії / Elle

Білявка для кадру постала у водолазці та спідниці від Louis Vuitton, а її аутфіт доповнював шарф від Dior.



Аня Тейлор-Джой знялася у стильній фотосесії / Elle

Дивовижний кадр акторка отримала позувавши з папугою на голові. Аня Тейлор-Джой приміряла сукню в горошок від Celine, яку створив Еді Сліман.



Аня Тейлор-Джой знялася у стильній фотосесії / Elle

Актриса також одягнула жакет від Salvatore Ferragamo у клітинку, коротку білу сукню з глибоким вирізом від Emporio Armani та сорочку без рукавів з сарафаном від Dior.



Аня Тейлор-Джой знялася у стильній фотосесії / Elle



Аня Тейлор-Джой знялася у стильній фотосесії / Elle



Аня Тейлор-Джой знялася у стильній фотосесії / Elle