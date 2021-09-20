Аня Тейлор-Джой красувалася на червоній доріжці в кутюрній сукні Dior: фото бездоганного виходу

Зірка серіалу "Хід королеви" Аня Тейлор-Джой не зраджує своїм традиціям та вчергове з’явилася на червоній доріжці у кутюрній сукні Dior. Напередодні знаменитість завітала на церемонію «Еммі» в кремово-жовтій сукні, яку пошили спеціально для неї.

У Лос-Анджелесі пройшла 73 церемонія нагородження телевізійної премії "Еммі". Для визначної події Аня Тейлор-Джой готувалася ще кілька місяців тому. За цей час їй створили розкішний образ, у якому вона змогла покрасуватися на червоній доріжці.

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Образ Ані Тейлор-Джой

Актриса завітала на церемонію у кремовій обтислій сукні з оголеними плечима від Dior Haute Couture. Наряд передбачав жовту накидку з тафти з довгим шлейфом. Ефектним довершенням образу стала об’ємна зачіска та яскравий макіяж. Візажисти підкреслили погляд світлими тінями, а губи намалювали червоною помадою. Аутфіт довершували коштовні сережки.



Розкішний образ Ані Тейлор-Джой / Фото з Getty Images



Розкішний образ Ані Тейлор-Джой / Фото з Getty Images

Знаменитість також вразила прихильників незвичним для себе образом, який вона приміряла після церемонії. Аня Тейлор-Джой приміряла лимонний бра з мереживом, короткі шорти на високій посадці та захисну маску в тон до аутфіту. Зверху вона накинула прозору накидку, а довершила образ сатиновими туфлями на підборах з гострим носком.



Образ Ані Тейлор-Джой / Фото з інстаграму Just Jared

Нагадаємо, що на Венеційський кінофестиваль актриса на червону доріжку вийшла у сукні рожевого кольору від Dior, яку доповнював збоку масивний бант, шлейф якого спадав до підлоги.

На церемонію Золотий глобус Аня Тейлор-Джой обрала красиву сукню смарагдового кольору Dior Couture. Саме в цій знаковій сукні та прикрасах Tiffany & Co вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у мінісеріалі.