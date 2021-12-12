Антитренди зими: яких речей треба негайно позбутися у своєму гардеробі

Навіть попри те, що трендові речі часто переходять з одного сезону в інший, деякі елементи гардероба витісняють мікротренди, які перебувають на піку популярності. Зараз більшість дівчат слідкують за модою, втім є й ті, які досі допускаються помилок у виборі речей, які давно стали антитрендовими.

За останні роки модний світ не запропонував нам ніяких нових речей – джинси, сорочки, джемпери, спідниці, штани. Всі ці предмети гардероба нам давно відомі, з часом лише змінюються їхні фасони і кольори. Саме тому важливо знати, які речі більше зіпсують ваш образ, ніж доповнять.

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Приталений пуховик

Пуховик, який тісно прилягає до тіла – річ абсолютно неактуальна. Цей верхній одяг не дозволяє створити багатошаровий образ та підібрати правильне взуття. У які б модні речі ви не одягнулися, приталений пуховик миттєво поверне вас на 10 років у минуле.



Антитренди зими 2021/22 / Фото з Pinterest

Натуральне хутро

Кілька років поспіль модні інфлюенсери відмовляються від натурального хутра. Мас-маркети зараз переповнені стильними шубами різних фасонів та кольорів зі штучного хутра. Від вбивства тварин заради одягу відмовляються знамениті бренди, а нещодавно глянець Elle повністю відмовився від реклами хутра на сторінках свого журналу.



Антитренди зими 2021/22 / Фото з Pinterest

Комплект шапка, шарф і рукавиці

Шапка і рукавиці одного кольору вже давно віджили своє. У сучасному світі немає жодної зірки стрітстайлу, яка б доповнила свій аутфіт таким комплектом. Запам’ятайте, що вже не модно обирати шапку і шарф однієї в’язки і кольору.



Антитренди зими 2021/22 / Фото з Pinterest

Короткі джинсові шорти

Короткі шорти з деніму неактуальні для жодного сезону, не лише зими, втім деякі дівчата ще полюбляють одягнути джинсові шори з літнього гардероба в поєднанні із зимовими речами. Якщо не хочете виглядати безглуздо – відмовтеся від таких шортів раз і назавжди.



Антитренди зими 2021/22 / Фото з Pinterest

Джинси скінні з чоботами до колін

Так, джинси скінні вже не в моді вже кілька сезонів, втім зірки ще одягають їх під черевики чи челсі. Але якщо поєднання короткого взуття з вузькими джинсами не ріжуть око, то обтислі джинси з чоботами до колін – найгірше, що ви можете зробити.



Антитренди зими 2021/22 / Фото з Pinterest