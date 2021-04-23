Антитренди весни: які аксесуари більше не актуальні

Джерело:Harper's Bazaar
Мода – швидкоплинна річ, яка змінюється з приходом нового сезону та трендових елементів гардеробу. Кожного року чимала кількість речей втрачає свою актуальність, а на їхню заміну приходять нові тренди.
Концепція швидкої моди має такий принцип роботи: нові тенденції починають витісняти ті елементи гардеробу, які лише нещодавно вважалися затребуваними.
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Модні тенденції – явище досить нестійке. В один момент стильну річ хочуть буквально всі, а коли вже гардероби всіх модниць поповнюються актуальним елементом гардеробу, річ перестає бути модною.
Саме тому уважніше придивіться до аксесуарів, які вже не актуальні, а на заміну їм прийшли цікавіші елементи.
Лише восени цей елемент гардеробу вважався трендовим, а вже цього сезону його витіснили панами, бейсболки та косинки.
Антитренди весни / Harper's Bazaar
Стильна альтернатива
Спортивне взуття на масивній підошві закінчує свій тріумфільний марафон, який тривав декілька сезонів. Тепер обирайте на плоскій худі чорні лаковані лофери, екокеди Veja, вишукані мюлі чи зухвалі клоги.
Антитренди весни / Harper's Bazaar
Стильна альтернатива
Любителям тонких окулярів варто розпрощатися з цими моделями. Окуляри, виконані у вигляді максимально тонкої смуги, які повернулися в моду з подачі Демни Гвасалії, зараз втратили свою актуальність. Обирайте цього сезону сонцезахисні окуляри на прикладі Жюлі Феррері чи Леоні Ганне.
Антитренди весни / Harper's Bazaar
Стильна альтернатива
Лише нещодавно фенечки з бісеру вважалися ультратрендом, як вже в цьому сезоні цей аксесуар витіснили дрібні перлинки у вигляді чокерів чи перснів.
Антитренди весни / Harper's Bazaar
Cтильна альтернатива
Поясні сумки мають мізерні шанси затриматися в цьому сезоні. Чим швидше ви поміняєте таку модель на красиву сумку-багет, тим більше у вас є шансів залишатися стильною.
Антитренди весни / Harper's Bazaar
Стильна альтернатива