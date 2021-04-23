Мода – швидкоплинна річ, яка змінюється з приходом нового сезону та трендових елементів гардеробу. Кожного року чимала кількість речей втрачає свою актуальність, а на їхню заміну приходять нові тренди.

Концепція швидкої моди має такий принцип роботи: нові тенденції починають витісняти ті елементи гардеробу, які лише нещодавно вважалися затребуваними.

Цікаво Ірина Шейк приголомшила аутфітом у всіх відтінках карамелі: стильні фото

Модні тенденції – явище досить нестійке. В один момент стильну річ хочуть буквально всі, а коли вже гардероби всіх модниць поповнюються актуальним елементом гардеробу, річ перестає бути модною.

Саме тому уважніше придивіться до аксесуарів, які вже не актуальні, а на заміну їм прийшли цікавіші елементи.

Берет

Лише восени цей елемент гардеробу вважався трендовим, а вже цього сезону його витіснили панами, бейсболки та косинки.



Антитренди весни / Harper's Bazaar

Стильна альтернатива

Кросівки на масивній підошві

Спортивне взуття на масивній підошві закінчує свій тріумфільний марафон, який тривав декілька сезонів. Тепер обирайте на плоскій худі чорні лаковані лофери, екокеди Veja, вишукані мюлі чи зухвалі клоги.



Антитренди весни / Harper's Bazaar

Стильна альтернатива

Тонкі окуляри

Любителям тонких окулярів варто розпрощатися з цими моделями. Окуляри, виконані у вигляді максимально тонкої смуги, які повернулися в моду з подачі Демни Гвасалії, зараз втратили свою актуальність. Обирайте цього сезону сонцезахисні окуляри на прикладі Жюлі Феррері чи Леоні Ганне.



Антитренди весни / Harper's Bazaar

Стильна альтернатива

Фенечки з бісеру

Лише нещодавно фенечки з бісеру вважалися ультратрендом, як вже в цьому сезоні цей аксесуар витіснили дрібні перлинки у вигляді чокерів чи перснів.



Антитренди весни / Harper's Bazaar

Cтильна альтернатива

Поясна сумка

Поясні сумки мають мізерні шанси затриматися в цьому сезоні. Чим швидше ви поміняєте таку модель на красиву сумку-багет, тим більше у вас є шансів залишатися стильною.



Антитренди весни / Harper's Bazaar

Стильна альтернатива