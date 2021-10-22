Усі люблять красиві речі та хочуть стильно одягатися, але не всім вдається актуально виглядати. Є речі, які не справляють жодного враження та просто спотворюють аутфіт. Щоб вберегти себе від модних провалів – зверніть увагу на речі, які давно вже не користуються популярністю.

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Перед тим, як слідувати трендам, не бійтеся позбутися від речей, які втратили свою актуальність та можуть зіпсувати ваше вишукане вбрання.

Коротке пальто

Коротке пальто вже давно втратило свою актуальність. Короткий фасон вже безнадійно застарів. Цей верхній одяг не входить у жоден список базових речей гардероба, оскільки його важко поєднувати з іншим одягом і підлаштовувати під інші стилі. Сучасні тренди пропонують робити ставку на пальто міді або максі вільного крою.



Антитренди осені 2021 / Фото з Pinterest

Джинси скінні

Попри те, що джинси скінні кілька сезонів вважаються головним антитрендом серед денімових виробів, чимало дівчат продовжують їх ще носити. Восени такі джинси зручно носити, адже у них можна легко заправляти чоботи, втім стилісти радять обирати модні легінси.



Антитренди осені 2021 / Фото з Pinterest

Спортивні костюми

Занадто завужені штани та спортивна куртка може зіпсувати ваш образ. Такий комплект не варто поєднувати ні з курткою, ні з тренчем, ні з пальтом. Якщо ви любите спортивні костюми за їхню зручність, обирайте трикотажні вироби зі світшотом та широкими штанами.



Антитренди осені 2021 / Фото з Pinterest

Лаконічний кардиган

Обтислі лаконічні кардигани – антитренд осені, від них варто негайно відмовитися. Під них практично неможливо знайти вдалий нижній шар одягу, оскільки для холодної пори року майки та футболки аж ніяк не підійдуть. Робіть ставку на в’язані об’ємні вироби, які вдало підкреслять будь-який ваш образ.



Антитренди осені 2021 / Фото з Pinterest

Приталена куртка-шкірянка

Шкіряна куртка, яку називають косухою, ніколи не виходить з трендів, втім з плином часом варто звертати увагу на її фасон та розмір. Зараз приталені шкіряні куртки вже не в моді, тому купуйте виріб на розмір більшим. Він не лише буде стильно виглядати, але й допоможе вам одягнути будь-який об’ємний светр під низ.



Антитренди осені 2021 / Фото з Pinterest