Антитренди літа 2021: які елементи гардероба більше не модні

Мода – суперник речам найбільшої впізнаваності. Те, що вважалося справжнім хітом ще минулого літа, зараз швидко перейшло в список речей, які не варто одягати, щоб не зіпсувати образ. Яких речей та поєднань варто уникнути, щоб вберегти себе від модних провалів – читайте далі.

Вдалий комплект одягу здатен зробити особливим будь-який образ, а не модні елементи гардеробу можуть зіпсувати дороге та вишукане вбрання.

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Перед тим, як слідувати тенденціям моди обов'язково потрібно позбутися речей, які втратили свою актуальність у попередньому чи новому сезоні.

Поєднання спідниці та кросівок

Зараз кросівки трохи відійшли на другий план, оскільки першість зайняли яскраві босоніжки, в’єтнамки, сандалі на липучках та мюлі. Сукні та спідниці тепер варто поєднувати саме з таким взуттям, а от кросівки можна залюбки поєднати зі штанами та джинсами.



Антитренди літа 2021 / Фото з Pinterest

Трикотажні костюми у спортивному стилі

У період масової самоізоляції у 2020 році з’явилося десятки брендів, які почали випускати спортивні костюми. У час пандемії, коли наші виходи обмежувалися лише парком біля дому, такі костюми були просто мастхевом сезону, однак зараз їхній зоряний час вже закінчується.

Це зовсім не означає, що джогери та худі стали антитрендом, втім у парі їх краще не носити. До прикладу, одягайте в комплект до штанів короткі топи, а худі стануть чудовою альтернативою джинсам в прохолодний день.



Антитренди літа 2021 / Фото з Pinterest

Велика кількість воланів

Велика кількість воланів різних кольорів та розмірів залишилася в минулому. Зараз одяг став більш мінімалістичним, без додавання одягу фактурності, тому всі сукні та сорочки з воланами треба замінити сукнями з розрізом на талії та спині та сорочками оверсайз простого крою.



Антитренди літа 2021 / Фото з Pinterest

Чорно-білий комплект

Поєднання чорного та білого ніколи не вийде з моди, однак в цьому сезоні треба звернути увагу на вбрання пастельних та яскравих кольорів. В мас-маркеті можна знайти будь-який елемент гардероба у трендовому зеленому, рожевому, помаранчевому та лимонному кольорі, а поєднання чорного та білого варто притримати до осіннього сезону.



Антитренди літа 2021 / Фото з Pinterest

Футболка з наплічниками

Футболки з наплічниками минулого року були суперпопулярними, але вони швидше були сезонним мікротрендом, адже зараз такі вироби вже ніхто не носить. Тепер замість таких футболок зробіть ставку на модні мінімалістичні топи, або вироби на зав’язках, які підкреслюють струнку талію.



Антитренди літа 2021 / Фото з Pinterest