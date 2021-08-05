Український дизайнер назвав ті речі, які роблять образ модниці дещо застарілим і не актуальним. Окрім цього, Андре Тан показав на прикладах, чим можна замінити вже не трендові фасони.

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Речі, які є антитрендом у 2021 році

Приталені костюми

Фактично всі дизайнери в цьому сезоні представили у нових лінійках вбрання oversize. Ці речі додають стилю і точно підійдуть всім типам фігури. Відтак Андре Тан радить замінити штанні приталені костюми на вбрання з вільним кроєм.

Коли речі сидять дуже приталені, це не прикрашає. Важливо, щоб між тілом і одягом був простір хоча б в 1 – 2 сантиметри. Це додасть образу легкості. Як мінімум, поєднуйте приталений силует з oversize,

– порадив Андре Тан.



Відмовтесь від приталених костюмів / Фото інстаграм Андре Тана

Вінтажні речі

Мода однозначно повторюється, а тому речі, які носили наші бабусі, можуть бути на піку популярності зараз. Однак тут теж варто зважати на те, що колишній крій чи фасони взуття не завжди виглядають настільки стильно, як би хотілось усім модницям.



Підбирайте правильно вінтажні речі​ / Фото інстаграм Андре Тана

"Ні" тонкій чи прозорій тканині

Занадто тонка тканина може зіпсувати будь-який образ. І навіть якщо це бавовна чи трикотаж – такі речі виглядатимуть дешево і не привабливо. Окрім цього, вбрання підкреслить нерівності шкіри та спідню білизну. Тому Андре Тан радить замінити прозорий одяг на вбрання з більш щільної тканини.



Обирайте вбрання зі щільної тканини / Фото інстаграм Андре Тана

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Речі із застарілим декором

Замініть вбрання зі стразами чи яскравим декором на лаконічні речі. Тоді цей одяг довго не втрачатиме своєї актуальності, а ви виглядатимете завжди стильно.

Стрази, паєтки, аплікації, намистинки та інший декор одразу видають рік, коли ви купили річ. Зазвичай такі предмети актуальні тільки один сезон. Тож моя порада: чим менше декору, тим більше сезонів ви будете носити річ,

– зазначив Андре Тан.



Обирайте вбрання без декору / Фото інстаграм Андре Тана

Ультракороткі міні

Короткі вбрання вже давно не з'являються у нових колекціях одягу. Натомість дизайнери пропонують речі, які вигідно підкреслюють талію і ноги.

"Звертайте увагу на довжину в усьому: рукави, штани, верхній одяг. Наприклад, рукав в три чверті – ознака застарілої речі. Краще буде його обрізати або закочувати до довжини вище ліктя. Пальто до колін також видає несучасний крій – більш актуальними стануть варіанти довжини міді або максі", – порадив Андре Тан.





Мінівбрання не є трендовими у 2021 році / Фото інстаграм Андре Тана