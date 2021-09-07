Анна Трінчер стала обличчям колекції Андре Тана для тінейджерів: фото стильних образів

Один з найвидатніших чоловіків в українській модній індустрії Андре Тан потішив прихильників двома новинами. Він перейменував бренд Andre Tan Kids на Andre Tan Easy та запросив стати обличчям нової колекції для тінейджерів Анну Трінчер.

Дизайнер Андре Тан добре знається не лише на моді для дорослих, але й для дітей і тінейджерів. Модельєр точно знає, що потрібно сучасним підліткам, тож створив нову колекцію. Він запросив стати обличчям одну з головних героїнь українського серіалу "Школа" Анну Трінчер.

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"Андре Тан, найвідоміший дизайнер в Україні, і у нього неймовірна впізнаваність. Всього цього могло не бути, якби він не був такий талановитий. Мій вибір одягу в підліткової колекції – це мегастильні і сучасні речі", – зазначила Анна Трінчер.

Вона також зауважила, що дуже часто батьки самі підбирають одяг для своїх дітей, і це не завжди вдалий вибір. Для більшості батьків у пріоритеті якість, але це не завжди означає стильно. За її словами, Andre Tan Easy – ідеальне поєднання моди, якості і вартості.

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамін, щоб бути в тренді.

Бренд Andre Tan Kids розвивається і зростає разом зі своїми споживачами. Одяг бренду підходить не лише маленьким модникам, але і допомагає самовиражатися вимогливому поколінню тінейджерів.

У новій колекції представлена біла сорочка та базовий сарафан, які підійдуть для навчання. Тінейджери можуть обрати для себе стильний велюровий костюм, сукню кольору фуксії – трендового кольору сезону осінь-зима 2021/22, мініспідницю, світшот і багато інших елементів гардероба.



Анна Трінчер презентує нову колекцію Andre Tan Easy / Фото з прес-служби



Анна Трінчер презентує нову колекцію Andre Tan Easy / Фото з прес-служби



Анна Трінчер презентує нову колекцію Andre Tan Easy / Фото з прес-служби



Анна Трінчер презентує нову колекцію Andre Tan Easy / Фото з прес-служби



Анна Трінчер презентує нову колекцію Andre Tan Easy / Фото з прес-служби



Анна Трінчер презентує нову колекцію Andre Tan Easy / Фото з прес-служби