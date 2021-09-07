Дизайнер Андре Тан добре знається не лише на моді для дорослих, але й для дітей і тінейджерів. Модельєр точно знає, що потрібно сучасним підліткам, тож створив нову колекцію. Він запросив стати обличчям одну з головних героїнь українського серіалу "Школа" Анну Трінчер.

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"Андре Тан, найвідоміший дизайнер в Україні, і у нього неймовірна впізнаваність. Всього цього могло не бути, якби він не був такий талановитий. Мій вибір одягу в підліткової колекції – це мегастильні і сучасні речі", – зазначила Анна Трінчер.

Вона також зауважила, що дуже часто батьки самі підбирають одяг для своїх дітей, і це не завжди вдалий вибір. Для більшості батьків у пріоритеті якість, але це не завжди означає стильно. За її словами, Andre Tan Easy – ідеальне поєднання моди, якості і вартості.

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамін Dimplex, щоб бути в тренді.

Бренд Andre Tan Kids розвивається і зростає разом зі своїми споживачами. Одяг бренду підходить не лише маленьким модникам, але і допомагає самовиражатися вимогливому поколінню тінейджерів.

У новій колекції представлена біла сорочка та базовий сарафан, які підійдуть для навчання. Тінейджери можуть обрати для себе стильний велюровий костюм, сукню кольору фуксії – трендового кольору сезону осінь-зима 2021/22, мініспідницю, світшот і багато інших елементів гардероба.



Анна Трінчер презентує нову колекцію Andre Tan Easy / Фото з прес-служби



Анна Трінчер презентує нову колекцію Andre Tan Easy / Фото з прес-служби



Анна Трінчер презентує нову колекцію Andre Tan Easy / Фото з прес-служби



Анна Трінчер презентує нову колекцію Andre Tan Easy / Фото з прес-служби



Анна Трінчер презентує нову колекцію Andre Tan Easy / Фото з прес-служби



Анна Трінчер презентує нову колекцію Andre Tan Easy / Фото з прес-служби