Анна Андрес зачарувала ніжною вечірньою сукнею Ralph Lauren: ефектний кадр

Переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014" Анна Андрес кілька років живе у Каннах. Там знаменитість часто з’являється на світських подіях. Нещодавно вона продемонструвала бездоганний образ на вечері ювелірного будинку BVLGARI.

У мальовничому містечку Ез на Лазурному березі Франції, в околицях Ніцци з боку Монако, у приватному клубі відбулася вечеря ювелірного будинку BVLGARI. На світську подію засновниця бренду Anna Andres Jewelry завітала у чарівній довгій сукні молочного кольору від Ralph Lauren.

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Успішна модель та інстаграм-інфлюенсерка любить розкішні люксові бренди. У гардеробі дівчини є чимало одягу від таких брендів, як Hermès, Fendi, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Gucci, Dolce & Gabbana та багатьох інших.

Красивий кадр в саду Анна зробила у довгій сукні на тонких бретельках, яку вона одягнула на оголене тіло. Красиве плаття підкреслило зону декольте знаменитості, а також її струнку талію.

Стилісти гладко зачесали передні пасма волосся інфлюенсерки назад та вклали гелем, а іншу частину вклали у легкі локони. Візажисти підкреслили погляд знаменитості коричневими тінями, чорними стрілками, а губи намалювали блиском карамельного відтінку. Анна приміряла мінімалістичні сережки та масивні персні.

На одному з кадрів інфлюенсерка позувала поруч зі своїм чоловіком Давидом Барокасом – французьким підприємцем у сфері нерухомості. Молоді батьки не лише приділяють достатньо часу маленькому синочку, але й не забувають відвідувати світські події та завжди бути в центрі уваги.

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