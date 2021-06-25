Анна Андрес приголомшила образом у жакеті Saint Laurent та джинсах Ralph Lauren: фото

Переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014", дизайнерка та молода матуся Анна Андрес любить красиво одягатися, тому образи з рубрики Look of the day часто показує своїй майже мільйонній публіці.

Модель проживає зі своєю сім’єю в Каннах. Анна Андрес і її чоловік Давид Барокас, французький підприємець в сфері нерухомості одружилися влітку минулого року, а вже на початку 2021 року у них народився син. Зараз ювелірна дизайнерка відправилася в Париж, звідки й показала нове фото.

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Образ Анни Андрес

Новий кадр Анна зробила у дзеркалі на тлі рейлів з одягом. Ймовірно, модниця зробила фото в одному з люксових магазинів Парижу. Модель не приховує, що любить розкішне дороге вбрання, тому зазвичай завжди відмічає на фото бренд одягу, в який вона одягнулася.

Львів’янка приміряла білу базову футболку, яку довершила розкішним подовженим жакетом з вертикальними білими лініями та золотими ґудзиками від Saint Laurent.

Доповнили аутфіт знаменитості голубі джинси бренду ральф Ralph Lauren. Образ інфлюенсерки довершив золотий годинник, перстень, коричнева сумка з крокодилячої шкіри від Hermes та коричневі сонцезахисні окуляри з чорною оправою.

Довге волосся дівчина розпустила, а на обличчі зробила природній макіяж нафарбувавши губи нюдовою помадою.



Стильний образ Анни Андрес / Фото з інстраграму