У капелюсі, пальто Prada та чоботах Isabel Marant: Анна Андрес вийшла на прогулянку з малюком

20 січня 2021 року переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014" Анна Андрес вперше стала мамою. В подружжя підприємця Давида Барокаса та моделі Анни Андрес народився син. Новоспечена матуся зазнімкувала перший вихід з малюком та поділилася милими кадрами зі своїми підписниками.

Джерело: інстаграм Анни Андрес

Анна Андрес і її чоловік Давид Барокас, французький підприємець в сфері нерухомості довгий час приховували своє особисте життя від сторонніх очей. В інтерв’ю Анна зазначала, що ні вона, ні її коханий не люблять афішувати стосунки.

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Втім у липні українська модель все ж таки вирішила привідкрити завісу свого особистого життя та поділилася з прихильниками світлинами з камерного весілля на Лазуровому узбережжі. Пандемія коронавірусу внесла свої корективи, тож закоханим довелося скоригувати дату й формат урочистості.

З позитивними новинами ювелірна дизайнерка не забарилася та вже у листопаді повідомила про очікування на появу первістка. Андрес довго приховувала свій стан, але все ж таки опублікувала зворушливі фото з вагітним животом на 28 тижні вагітності.

У період вагітності українська модель активно ділилася стильними кадрами зі своїми прихильниками. Анна одягала чудові аутфіти на останніх місяцях вагітності, а чималий живіт зовсім не заважавстворювати бездоганні образи, які хотілося повторити. Після народження сина Андрес вперше вийшла на прогулянку у цікавому образі.

Образ Анни Андрес

Модель Анна Андрес зараз перебуває в Каннах. Вона поділилася кадрами, на яких позує на фоні сірої плитки та пальм з дитячим візочком. Модель постала перед камерою у вишуканому лаконічному пальто Prada сірого кольору з мінімалістичними ґудзиками та вирізами вище колін.

Також вона одягнула чорний лонгслів та лосини Calzedonia. Стильний образ знаменитість довершила гірчичним невеликим капелюхом Loro Piana та чоботами-козаками Isabel Marant. Вишуканості аутфіту додали чорні окуляри та волосся заплетене в косу. Бездоганний look Андрес доповнила поясною сумкою Bottega Veneta.



Стильний вихід після вагітності / Фото з інстаграму Анни Андрес



Стильний вихід після вагітності / Фото з інстаграму Анни Андрес