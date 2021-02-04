Стильна дублянка та капелюх: Анна Андрес показала трендовий образ на прогулянці

27-річна модель Анна Андрес, яка нещодавно вперше стала мамою, вчергове зачарувала своїм стильним виходом. Зіркова матуся прогулялася у бездоганному вбранні.

Джерело: інстаграм Анни Андрес

Успішна модель, інстаграм-інфлюенсер та засновниця бренду Anna Andres Jewelry насолоджуючись материнством не забуває про свої стильні виходи.

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Анна любить одягати вишукане вбрання, тож показала своїй майже мільйонній аудиторії цікавий зимовий образ.

Стильний look Анни Андрес

Модель постала перед камерою у чорній дублянці довжини міді з білою овчиною на комірі. Під низ Андрес одягнула чорний світшот. Образ доповнили чорні лосини та чоботи. Вбрання знаменитість вирішила розбавити рожевим капелюхом.

Волосся Анна розпустила, а на обличчі зробила ніжний природний макіяж. Образ довершила невелика червона сумка на плече з довгою ручкою, оздоблена пелюстками у формі квітки.

У дописі модель зазначила, що наприкінці своєї вагітності набрала майже 15 кілограмів, а за 2 тижні після народження сина, їй вдалося скинути 12 кілограмів.

"Втрачаю вагу стрімко і без зусиль, якщо конкретно – зусиль немає взагалі, нуль дієти і нуль спорту. Єдиний момент – недосипання і грудне вигудовування", – написала Анна в дописі.



Анна Андрес показала стильний вихід / Фото з інстаграму



Анна Андрес показала стильний вихід / Фото з інстаграму