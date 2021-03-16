27-річна модель Анна Андрес, яка на початку року вперше стала мамою, вразила своїм бездоганним зовнішнім виглядом. Дівчина швидко повернулася у свою звичну форму та продемонструвала лаконічний та стильний образ.

В подружжя підприємця Давида Барокаса та переможниці конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014" Анни Андрес 20 січня народився первісток. Зараз успішна модель, інстаграм-інфлюенсер та засновниця бренду Anna Andres Jewelry зараз насолоджується материнством.

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Анна вже показувала в мережі кадри свого синочка, а цього разу вирішила повернутися до своєї улюбленої рубрики в інстаграмі та продемонструвати своїм прихильникам стильний образ.

Образ Анни Андрес

Модель постала перед камерою у шкіряному обтислому лонгсліві та чорних шкіряних штанах. Образ знаменитість доповнила сірим жакетом від Prada. Такий look можна досить легко повторити.

Щодо аксесуарів, то модель віддала перевагу стильному годиннику зі срібним циферблатом та чорним ремінцем. Її руку прикрашав браслет з перлин та перстень з масивним каменем.

"Я називаю це шкіряною одержимістю", – підписала кадри Анна Андрес.



Стильний образ Анни Андрес / Фото з інстаграму



Стильний образ Анни Андрес / Фото з інстаграму