Українська богиня: Анна Андрес показала улюблені образи в Каннах – стильна добірка

Переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014" Анна Андрес вразила мережу бездоганними аутфітами. 27-річна модель показала прихильникам 3 улюблені образи.

Успішна модель, інстаграм-інфлюенсер та засновниця бренду Anna Andres Jewelry опублікувала серію знімків на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Анна показала 2 чарівні сукні та стильний образ, який можна приміряти для буденних прогулянок.

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Стильні аутфіти Анни Андрес

Модель постала перед камерою у трендовій квітковій сукні на довгий рукав. Плаття довжини максі оздоблене глибоким розрізом на ногах. Образ знаменитість доповнила сандалями від Chanel та смарагдовою сумкою Hermes.



Чарівні образи Анни Андрес / Фото з інстаграму

27-річна Анна на іншому кадрі постала у чарівній сукні цегляного кольору від бренду Jah Milla. Трикотажний виріб з розрізом вдало підкреслив довгі ноги красуні та її струнку талію, а зав’язки на спині зробили плаття ще сексуальнішим.



Чарівні образи Анни Андрес / Фото з інстаграму



Чарівні образи Анни Андрес / Фото з інстаграму

Модель також продемонструвала для своєї майже мільйонної аудиторії стильний та лаконічний аутфіт. Андрес одягнула чорну подовжену футболку, яку поєднала з білими штанами Ralph Lauren. Аутфіт молода матуся доповнила кросівками Nike Air Jordan 1 Rétro high.

Стильний образ Анна довершила сонцезахисними окулярами, годинником та срібним браслетом.



Чарівні образи Анни Андрес / Фото з інстаграму

Підписники моделі не залишили її нові кадри без уваги. В коментарях вони засипали Анну компліментами.