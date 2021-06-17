Бренд Victoria's Secret, який всі з 1995 року асоціювали виключно з моделями-ангелами, які дефілювали по подіуму з величезними крилами в пір’ях у розкішній спідній білизні зі стразами, зробив кардинальний ребрендинг. Читайте також Зірка серіалу "Еліта" Естер Еспосіто показала стильний образ у сорочці та чоботах: фото

З 16 червня бренд запустив дві ініціативи, що отримали назву The VS Collective та благодійний фонд Victoria's Secret по боротьбі з раком грудей.

До The VS Collective входить "група досвідчених жінок, які поділяють спільну пристрасть до позитивних змін".

Першими членами The VS Collective стали моделі, активісти, спортсмени і артисти з усього світу. До числа жінок, які стали обличчям бренду увійшла чемпіонка США з футболу Меган Рапіноу, індійсько-американська актриса Пріянка Чопра, південносудансько-австралійська модель Адут Акеч, фотограф з Лос-Анджелеса Аманда де Каденет, китайська лижниця Ейлін Гу, британська модель і активістка тіла Палома Ельзессер і бразильська модель Валентина Сампайо, яка стала першою трансгендерною моделлю Victoria'as Secret в 2019 році.

За допомогою Глобального фонду боротьби з раком у жінок Victoria's Secret планує жертвувати "не менше 5 мільйонів доларів на рік на вивчення і усунення расової та гендерної нерівності та відкриття нових інновацій, які підвищують ефективність лікування раку у жінок", – оголосила компанія.

"Коли світ змінювався, ми занадто повільно реагували. Нашому бренду потрібно перестати показувати те, чого хочуть чоловіки, і показати тих, кого хочуть бачити жінки", – заявив виконавчий директор компанії Мартін Уотерс.

Відомо, що бренд планує розширити сферу своєї діяльності. Тепер з’являться нові розміри, більше позицій в розділі спортивного одягу та бюстгальтери для молодих матусь, які годують дітей грудьми.

В останні роки компанія почала відчувати серйозні фінансові труднощі, тому вже у 2019 році шоу більше не відбулося. Тоді компанія заявила про те, що щорічного модного шоу ангелів Victoria's Secret, що проходив з 1995 року, більше не буде. Таке рішення він пояснив необхідністю просувати нові стратегії для розвитку бренду.