Ельза Госк, Кендіс Сванепул та Барбара Палвін одягнулися для показу Etro у фірмове вбрання

"Ангели" Victoria's Secret Ельза Госк, Кендіс Сванепул та Барбара Палвін в очікуванні на показ італійського бренду Etro осінь-зима 2021/2022. Манекенниці одягнули вбрання з колекції знаменитої марки.

У лютому та березні в чотирьох столицях моди – Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі традиційно проводяться Тижні моди. У період пандемії дизайнери відмовилися від пишних показів, на яких збиралися в перших рядах знаменитості. Тепер нові колекції всі найпопулярніші бренди представляють в онлайні.

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Донька засновника компанії, модельєра Джераломо Етро – Вероніка, що відповідає за жіночу колекцію, представить вбрання сьогодні, у п’ятницю, 26 лютого о 14 годині.

Прихильники італійського бренду серед яких знамениті "ангели" Victoria's Secret вже продемонстрували в мережі своє очікування на шоу.

Шведська манекенниця Ельза Госк, яка нещодавно стала мамою, налаштувалася на шоу одягнувши зелений світшот та штани іменитого бренду. Образ знаменитість довершила жовтими сандалами, які бренд Etro представив на показі весна-літо 2021. Саме ця модель у новому сезоні буде неабияк популярною.

Південноафриканська супермодель Кендіс Сванепул написала в дописі у своєму інстаграмі, що не пропускає Тиждень моди у Мілані. У перервах між шоу вона ласує моцарелою з буйволів. Знаменитість закликала усіх приєднатися до шоу. Кендіс позувала у джинсах та синьому худі з капюшоном із зеленими вставками по рукавах.

Угорська модель Барбара Палвін позувала у досить сексуальному образі. Вона одягнула рожевий світшот і кросівки. Волосся заплела у косички та лежала на лежаку хизуючись своїми стрункими ногами.

Супермодель Ірина Шейк також доєдналася до "ангелів" Victoria's Secret та зазначила, що вже не може дочекатися шоу. Головна зірка папараці лежала на великому іграшковому ведмедику у синьому світшоті та джинсах.