Анджеліну Джолі заскочили у Парижі в бездоганному лляному костюмі пшеничного кольору: фото

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі прилетіла у Париж разом з дітьми. Знаменитість завітала у Францію не просто так, вона прибула підтримати місцевих бджолярів у боротьбі зі зникненням бджіл.

Місяць тому Анджеліна Джолі взяла участь у фотосесії з роєм бджіл, щоб привернути увагу до проблеми їхнього зникнення.

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За допомогою цієї фотосесії Джолі хотіла привернути увагу до необхідності захисту комах спільної програми ЮНЕСКО та косметичного дому Guerlain Women for Bees. В рамках неї жінок навчають працювати з бджолами: розводити їх та захищати їх місця проживання по всьому світу.

46-річна американська акторка під час прогулянки Єлисейськими полями разом зі своєю 16-річною донькою Захарою потрапила в об’єктиви папараці. Поміж зустрічами з волонтерами колишня дружина Бреда Пітта насолоджується улюбленими місцями Парижа у красивому літньому аутфіті.

Для спекотного літнього дня знаменитість обрала лляний костюм. Виріб складався з жакета-кімоно та стильних штанів палаццо. Під низ Анджеліна одягнула білу базову футболку, довершивши образ бежевими туфлями-човниками на підборах.

Серед аксесуарів акторка зробила ставку на мінімалістичну тілесну сумку Lady Dior. Знаменитість розпустила волосся, з’явившись перед камерами у білій та чорній масці.



Стильний образ Анджеліни Джолі / Elle



Стильний образ Анджеліни Джолі / Elle