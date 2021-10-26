Анджеліна Джолі з’явилася у Римі в чарівній шкіряній сукні-бюстьє: ефектні фото

Анджеліна Джолі підготувала для світових прем’єр фільму "Вічні" надзвичайні образи. У Римі знаменитість прийшла на фотосесію у бездоганній чорній сукні без бретелей.

Після прем’єри фільму "Вічні", Анджеліна Джолі з’явилася у готелі De La Ville вже без супроводу своїх доньок, які прийшли з нею на червону доріжку Римського кінофестивалю.

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Голлівудська актриса обрала плаття-бюстьє чорного кольору від Dolce & Gabbana. Обтислий виріб вдало підкреслив струнку фігуру акторки. Образ знаменитості доповнили чорні босоніжки на підборах.

Цього разу Анджеліна відмовилася від нарощених пасм волосся та з’явилася перед камерами фотографів зі своєю довжиною. На обличчі акторка зробила ніжний макіяж, підкресливши погляд улюбленими чорними стрілками, а губи – рожевою помадою.

Ефектний аутфіт знаменитість не довершувала жодними прикрасами, окрім мінімалістичних сережок. Самодостатній образ допомогли підкреслити її численні татуювання на оголеній спині.



Розкішний образ Анджеліни Джолі / Фото з Getty Images



Розкішний образ Анджеліни Джолі / Фото з Getty Images

Довгоочікувана прем’єра супергеройського фільму "Вічні", в якому Анджеліна Джолі зіграла головну роль, відбудеться в Україні 4 листопада.

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