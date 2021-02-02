Анджеліна Джолі з'явилася на обкладинці Vogue та підкорила мережу неймовірними кадрами

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вперше за довгий період знялася для іменитого глянцю Vogue. 45-річна знаменитість постала на обкладинці березневого британського номера.

Джерело: Vogue

Анджеліна Джолі дуже вибаглива до преси, тож її нечасто можна побачити на обкладинках глянцю чи у якихось фотосесіях. Увесь час знаменитість приділяє лише роботі та дітям, тож з журналістами спілкується вкрай рідко.

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На обкладинці глянцю Джолі з’явилася в бежевому пальто та коричневій спідниці від італійського бренду Max Mara. Топ у білизняному стилі стилісти підібрали для акторки від лос-анджелеського бренду Sablyn, а бежеві туфлі на каблуці від бренду Ralph Lauren.



Анджеліна Джолі знялася для британського Vogue

На іншому чорно-білому кадрі, який також прикрасив обкладинку Джолі позувала у шерстяному чорному гольфі Burberry, штанах скіні від Max Mara та балетках Chanel.

Витончений образ доповнювали кільця, сережки та браслети, а розкішне довге волосся акторці зав’язали у пучок.



Анджеліна Джолі знялася для британського Vogue

Фотосесія для глянцю відбулася в особняку Анджеліни Джолі в Лос-Анджелесі. Знімкував видатну акторку, яку називають найвродливішою жінкою світу, британський фотограф Крейг МакДін.

Джолі позувала сидячи на кріслі у бежевому тренчі Dior босоніж на тлі свого особняка та собак. Образ знаменитості довершили декілька масивних браслетів золотистого кольору та ніжний мейк.



Анджеліна Джолі знялася для британського Vogue

Серед інших світлин Анджеліна постала перед камерою в лляному вінтажному образі від Brunello Cucinelli на веранді свого маєтку з чашкою в руці.

Нові кадри вразили мережу та вже зібрали тисячі лайків та коментарів у соціальних мережах.



Анджеліна Джолі знялася для британського Vogue