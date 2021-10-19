Для обкладинки глянцю Анджеліна сиділа у підвісному гамаці високо над басейном у свому особняку в Лос-Анджелесі. Стилісти підібрали для зірки сріблясту довгу сукню з відкритим декольте від бренду Wolk Morais.

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Багатодітна матуся знялася в грайливій фотосесії. Для американського Elle вона позувала перед фотографом Грегом Вільямсом. Зйомка була присвячена премії Women in Hollywood, яка нагороджує жінок за стійкість, силу та витримку не лише на екрані, але й у житті.

Знаменитість позувала для глянцю демонструючи свої акробатичні трюки у жилетці та штанах від Ralph Lauren. Її образи довершували коштовні сережки та браслети від ювелірної компанії Pomellato.



Вражаюча зйомка Анджеліни Джолі / Фото з інстаграму



Вражаюча зйомка Анджеліни Джолі / Фото з інстаграму



Вражаюча зйомка Анджеліни Джолі / Фото з інстаграму



Вражаюча зйомка Анджеліни Джолі / Фото з інстаграму

Разом з нею у зйомці брали участь акторки, які зіграли головні ролі у голлівудському блокбастері "Вічні". Вона також стали лауреатками премії «Жінки в Голлівуді», які змінюють життя на краще. Церемонія відбудеться увечері, 19 жовтня.

На обкладинках глянцю постали Голлі Беррі, Джемма Чан, Джоді Комер, Галь Гадот, Сальма Гаєк, Дженніфер Хадсон, Рита Морено і Лорен Рідлофф.

Щоб побачити всіх зірок, які постали на обкладинці глянцю, гортайте праворуч