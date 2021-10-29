Анджеліна Джолі знялася у фотосесії на даху в сукні Valentino Couture: бездоганні кадри

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі прилетіла в Лондон зі своєю знімальною групою та дітьми на прем’єру фільму "Вічні", яка відбулася напередодні. Знаменитість останнім часом вражає вибором своїх образів на червоних доріжках, а тепер потішила фанатів бездоганною фотосесією у кутюрній сукні.

Після тижневого турне у зв’язку з прем’єрами фантастичного бойовика "Вічні" створеного на основі коміксів Marvel, Анджеліна Джолі вирішила усамітнитися на одній з лондонських терас на даху та зробити стильні кадри в сукні від італійського Модного будинку.

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Нові світлини з фотосесії використають для промо-знімків для студії Walt Disney. Стилісти підібрали для зірки золотисту сукню у стилі героїні-войовниці Тени, яка носить золоті обладунки та може створити зброю з космічної енергії.

Образ із пишною спідницею доповнив корсет, який був розшитий вручну мереживом із зображенням листя. Золотисту сукню Анджеліна Джолі приміряла з колекції Valentino Couture осінь – зима 2018/2019.

Бездоганний макіяж створив для Джолі Рауль Росас, а навмисно незграбну зачіску у вигляді коси заплів Ренато Кампора.



Розкішна сукня Valentino Couture осінь – зима 2018/2019 / Фото з Vogue



Розкішна сукня Valentino Couture осінь – зима 2018/2019 / Фото з Vogue



Розкішна сукня Valentino Couture осінь – зима 2018/2019 / Фото з Vogue