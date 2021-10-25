У зв’язку зі світовими прем’єрами найочікуванішого фільму осені, Анджеліна Джолі не сходить зі сторінок таблоїдів. Знаменитість не лише приковує до себе увагу бездоганними сукнями, але й почала активно залучати своїх дітей Захару та Шайло до світського життя.

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У Рим зірка прилетіла зі всіма 5 дітьми, втім на прем’єру взяла лише 15-річну Шайло та 15-річну Захару. 13-річні близнюки Нокс і Вів’єн, а також 20-річний Меддокс не з’явилися перед фотокамерами.

На червону доріжку зірка вийшла у розкішній сукні-бюстьє від італійського Модного будинку Atelier Versace. Сукня бездоганно підкреслила струнку фігуру Анджеліни, а золотисті сережки та персні ідеально доповнили образ.

Під час попереднього виходу на червоній доріжці, акторка привернула до себе увагу незвичною прикрасою на бороді, цього разу Анджеліна зробила ставку на зачісці. 46-річна знаменитість вийшла на червону доріжку з нарощеним волоссям.



Ефектний вихід Анджеліни Джолі / Фото з Getty Images

Донька Захара прийшла підтримати маму в білосніжній сукні у грецькому стилі, а Шайло обрала коротку чорну сукню від Versace. Бунтарський характер дівчинки проявився у виборі її взуття. Дівчинка, яка довгий період віддавала перевагу коротким стрижкам та стилю унісекс, вийшла на червону доріжку в жовтих кедах з леопардовим принтом.



Ефектний вихід Анджеліни Джолі / Фото з Getty Images