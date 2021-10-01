Анджеліна Джолі вийшла у світ зі своєю донькою Захарою у приголомшливій сукні: фото

Голлівудська знаменитість Анджеліна Джолі стала ведучою щорічного заходу "Сила жінок", яку організовує глянець Variety. Анджеліна Джолі, яка є почесним послом ООН у справах біженців прийшла на подію зі своєю донькою Захарою.

Журнал Variety у цей вечір віддає належне жінкам-першовідкривачам в багатьох галузях. Захід також відзначає благодійні зусилля кожної жінки, висвітлюючи роботу, яку вони виконують поза сценою, залом засідань та екраном. Захід відбувся у Центрі мистецтв Уолліса Анненберг в Беверлі-Хіллз.

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Оскароносна актриса обрала вбрання у своєму стилі, одягнувши сукню пісочного відтінку з коміром, довгими рукавами та внутрішньою шовковою комбінацією. Знаменитість випрямила волосся та зробила насичений макіяж з акцентом на яскраво-червоних губах.

Поруч з нею на червоній доріжці позувала її 16-річна донька Захара. На захід вона прийшла у мінімалістичній білосніжній блузі та широких штанах на високій посадці. Свій образ вона доповнила білими кросівками.

Під час церемонії Анджеліна Джолі вітала на сцені поетесу Аманду Горман, яка стала головною тріумфаторкою вечора.

"Молода граціозна жінка, яка безстрашно піднялася на трибуну в день інавгурації. Не просто наймолодший, але і найсильніший голос, про який ми могли б просити в той момент. Ті, у кого є сила волі слова – зброя свободи слова, – повинні об'єднатися, щоб захистити тих, у кого її немає. Нам потрібні такі голоси, як у Аманди, ці вогні в темряві. Люто гори і освітлюй шлях іншим", – виголосила Анджеліна Джолі.



Бездоганний образ Анджеліни Джолі та її доньки Захари / Elle