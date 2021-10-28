Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку з дітьми в кутюрному виробі Valentino: фото

Голлівудська акторка прилетіла в Лондон на прем’єру фільму "Вічні", у якому вона зіграла одну з головних ролей. Якщо у Римі знаменитість виходила на червону доріжку лише з двома доньками, то вже у Лондоні позувала перед камерами з п'ятьма дітьми.

Оскароносна акторка взяла з собою у європейське турне дітей. Напередодні довгоочікувана прем’єра стрічки відбулася у Римі, а після закриття Римського кінофестивалю акторка разом зі знімальною групою та нащадками прилетіла до Лондона.

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Для червоної доріжки знаменитість обрала розкішний кутюрний виріб від Valentino. Зірка одягнула довгу пишну спідницю чорного кольору з тафти, а верх доповнила білосніжною сорочкою та чорним жакетом.

Образ Анджеліни доповнював чорний мінімалістичний годинник та перстень. Зірка розпустила волосся та зробила на обличчі ніжний макіяж, підкресливши повіки чорними стрілками, а губи – коричневою помадою.

Цього разу на червоній доріжці з акторкою красувалися всі її діти. Після фантастичного виходу Анджеліни Джолі з доньками у Римі, тепер ЗМІ звертають на дівчаток особливу увагу. Мережу вже облетіли кадри 15-річної Шайло, яка вже зараз є точною копією Анджеліни. Дівчинка, яка довгий період одягалася в хлопчачий одяг, зараз залюбки красується у сукнях.

У Лондоні перед камерами вона з’явилася у короткій квітковій сукні, а її сестра – 16-річна Захара приміряла жовте плаття без бретелей з рукавами-буфами. 13-річна Вів’єн ховалася за маминою спиною у білій короткій сукні, а Медокс та Нокс красувалися у костюмах. На прем’єру фільму не прийшов лише 17-річний син Пакс.



Вихід Анджеліни Джолі у Лондоні / Фото з Getty Images



Вихід Анджеліни Джолі з дітьми у Лондоні / Фото з Getty Images