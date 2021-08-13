Анджеліна Джолі прийшла на вечерю у білому костюмі та нюдовому пальті: стильний осінній образ

Анджеліна Джолі для кожного світського виходу обирає бездоганні аутфіти. Голлівудська акторка лише нещодавно демонструвала розкішні образи у Парижі, а напередодні прийшла на вечерю в Лос-Анджелесі у стильному осінньому наряді.

Найчастіше папараці фотографують знаменитість під час шопінгу з дітьми. Зіркова матуся любить з’являтися у красивому вбранні, яким надихаються мільйони модниць зі всього світу.

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Анджеліна Джолі сформувала свій стиль давно, тож її любов до чорного, білого та бежевого знають усі її фанати. Акторка оминає увагою всі супертрендові речі, любить базовий класичний одяг, який активно застосовує у своїх аутфітах.

Світова знаменитість приїхала зі своїм сином Меддоксом повечеряти у ресторан Nobu. Для вечірнього виходу красуня приміряла образ, який ідеально підійде для теплої осені.

Образ Анджеліни Джолі

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Акторка одягнула білий джемпер, поєднавши його з білосніжними штанами палаццо. Зверху вона одягнула мінімалістичне кашемірове бежеве пальто без ґудзиків. Свій ідеальний аутфіт вона доповнила коричневими мюлями на підборах від Chanel.

Образ знаменитості довершило золотисте кольє на шиї та сіра сумка, яку вона одягнула на плече. Волосся Джолі розпустила, підкреслила очі чорними стрілками та одягнула захисну маску.

20-річний син Меддокс з’явився перед камерами фотографів у білій базовій футболці, сірих штанах, чорному кардигані та кедах.



Стильний образ Анджеліни Джолі / Elle