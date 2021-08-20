Андре Тан створив капсульну колекцію одягу з малюнками дітей з особливими потребами: фото

У рамках всеукраїнських святкових заходів до Дня Незалежності, команда бренду на чолі з дизайнером Андре Таном, привертає увагу суспільства до дітей, з особливими потребами: синдромом Дауна, спектром аутизму, затримкою мови і дітям з інвалідністю. Дизайнер переніс малюнки дітей на одяг бренду Andre Tan – футболки і худі.

Компанія Andre Tan почала соціальну ініціативу допомоги дітям з інвалідністю. Компанія підтримала львівську громадську організацію – "Сонячна Майстерня", де займаються малюванням діти з особливими потребами.

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Унікальна методика арт-терапії – основний інструмент засновниць майстерні. Ольга Саніковіч, художниця за фахом і психолог Ольга Германович, рятують і полегшують емоційний стан дітей своєю професійною увагою до них.

"Сьогодні, я разом зі своєю командою хочу підтримати дітей з особливими потребами: спектром аутизму, синдром Дауна і розладом психічного стану, привернути увагу суспільства до особливого таланту цих дітей. Наш головний меседж – важливість прийняття суспільством людей з інвалідністю. Це не про жалість або співчуття, а про розуміння їх потреб і особливостей, рівноправність, безбар'єрність в освіті, роботі, свободу пересування, вільний час", – зазначив Андре Тан.



Андре Тан у зйомці з дітьми з особливими потребами / Фото з прес-служби

Дизайнер розглянув малюнки вихованців майстерні і переніс їх на одяг бренду Andre Tan – футболки і худі. Така капсульна колекція вже в продажу. Гроші від продажу одягу будуть передані "Сонячної майстерні", на закупівлю паперу, фарб, полотен, пензликів, на оренду більш просторого приміщення, щоб допомогти більшій кількості дітей з особливими потребами.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

"Хочу, щоб ми не ігнорували проблему, не залишали сім'ї, де діти з особливими потребами без уваги, поодинці, а протягнули руку допомоги і приділили увагу цьому питанню", – сказав Андре Тан.

До соціальної ініціативи допомоги дітям з особливими потребами приєдналися публічні особи країни і зірки шоу-бізнесу: Оля Полякова, Олена Кравець, Наталія Могилевська, Ганна Різатдінова, Валерія Гузема, Жан Беленюк, які сфотографувалися з маленькими художниками "Сонячної майстерні".



Олена Кравець у зйомці з дітьми з особливими потребами / Фото з прес-служби



Валерія Гузема у зйомці з дітьми з особливими потребами / Фото з прес-служби



Наталія Могилевська у зйомці з дітьми з особливими потребами / Фото з прес-служби



Оля Полякова у зйомці з дітьми з особливими потребами / Фото з прес-служби



Ганна Різатдінова у зйомці з дітьми з особливими потребами / Фото з прес-служби



Жан Беленюк у зйомці з дітьми з особливими потребами / Фото з прес-служби