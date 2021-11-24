За допомогою інноваційної техніки фотодруку на тканини нанесено реалістичні зображення Марса, космічних метеоритів та пальмового листя.

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Кожен принт має свою назву: "Я знаю секрет", "Ранок на Мальдівах", "Космічний зв'язок", "Розкішна ніч", "Чоловіки з Марса", "Список бажань". За кожною назвою стоїть ціла історія.

Так, наприклад, команда бренду описує ефектний червоно-чорний комплект: "У стосунках головне – не мовчати. Обійми за плечі, поцілуй і скажи: "Я тебе кохаю...". І не має значення, хто з вас скаже це першим". Основні матеріали колекції – бавовняний сатин та бязь.



Andre Tan та Sound Sleep представили спільну колекцію домашнього текстилю

Створення колекції для дому – моя давня мрія. І цього року вона здійснилась завдяки бренду Sound Sleep. При роботі над колекцією я керувався тими ж принципами, що й при створенні одягу, адже у гарному комплекті постільної білизни, як і в дизайнерській сукні, важливу роль відіграють матеріали, кольори та фактури,

– зазначив Андре Тан.

Дизайнер зазначив, що особливу увагу приділили принтам, і це не якісь абстрактні малюнки. Дизайнер хотів, щоб у кожному комплекті зчитувався настрій: іронічний чи еротичний, заспокійливий чи навпаки, збуджуючий. У колекції Sound Sleep by Andre Tan свій ідеальний комплект білизни знайдуть як шанувальники стильного мінімалізму, так і поціновувачі розкоші.

"За останні кілька років значно зріс інтерес споживачів до теми дому. Ми бачимо красиві інтер'єри в кіно та серіалах, в Instagram та Pinterest і починаємо облаштовувати свої квартири з огляду на модні тренди. Тому починаючи роботу над новою колекцією домашнього текстилю, ми вирішили звернутися до fashion-дизайнера, який зміг би подивитися на звичні речі під новим кутом. Коли Андре показав нам перші ескізи, ми зрозуміли, що не помилилися! Це відрізняється від усього, що зараз є на українському ринку", – розповідають власники Sound Sleep Наталія та Віталій Кіченко.



Andre Tan та Sound Sleep представили спільну колекцію домашнього текстилю



Andre Tan та Sound Sleep представили спільну колекцію домашнього текстилю

Лінійку постільної білизни доповнюють стильні аксесуари для подорожей: дорожні подушки та маски для сну. Тому навіть під час тривалого переїзду чи перельоту можна почуватися дуже стильними.



Andre Tan та Sound Sleep представили спільну колекцію домашнього текстилю



Andre Tan та Sound Sleep представили спільну колекцію домашнього текстилю

Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення вже сьогодні, 24 листопада, на сайтах andretan.ua та podushka.ua, а також у мережі "Епіцентр".