Комбінезони – це нежіночно: Андре Тан розвіяв найпопулярніші модні міфи

Відомий український дизайнер зі світовим ім’ям Андре Тан любить ділитися з прихильниками модними секретами. Цього разу він розповів про найпоширеніші модні міфи, які не треба боятися порушувати.

Андре Тан давно став вірним порадником для багатьох українських модниць, оскільки часто на своїй особистій сторінці в інстаграмі він ділиться fashion-порадами, які допомагають завжди виглядати стильно.

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Дизайнер часто розвінчує модні міфи. Він написав у своєму блозі кілька шпаргалок щодо сучасного стилю та прикріпив світлини з наочним прикладом образів, які стосуються його допису.

Андре Тан розвіює модні міфи

Вкороченим топам вхід у громадські місця заборонено

Кроп-топ –хіт кількох сезонів. За словами Андре Тана, тут головне навчитися гармонійно комбінувати його з іншими, більш спокійними речами, і тоді можна сміливо одягати будь-куди. Щоправда, знімаються не всі обмеження. Будьте обережними одягаючи топ в офіс або ресторан на вечерю.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму

Комбінезони – це нежіночно

Лляний комбінезон влітку доречний і в офіс, і за продуктами, і на вечірку. Одягайте в пару до них сліпери чи кеди, а також високі підбори. Аксесуари та правильний макіяж додадуть образу настрою.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму

Табу на сандалі зі шкарпетками

"Чоловіками в сандалях зі шкарпетками на вулицях Києва нас вже не здивувати, що вже казати про нові жіночі правила. Експерименти можна проводити не тільки зі шкарпетками, але й з оригінальними колготками і гольфами. Експериментуйте", – радить Андре Тан



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму

Клатчі тільки для вечірнього виходу

Тепер клатч перестав бути просто вдалим доповненням до вечірнього образу. Сміливо беріть його з собою, як на ранкову каву, так і на щоденний забіг по магазинах.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму

Яскраві кольори не змішують

"Один яскравий колір куди вигідніше і цікавіше виглядає з іншим яскравим кольором. Зазвичай правильно підібрані контрастні кольори підсилюють ефект і вдало підкреслюють один одного. Жовтий міксуйте з помаранчевим або червоним, рожевий – з синім, а блакитний – з зеленим", – написав Андре Тан.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму