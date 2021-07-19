Андре Тан давно став вірним порадником для багатьох українських модниць, оскільки часто на своїй особистій сторінці в інстаграмі він ділиться fashion-порадами, які допомагають завжди виглядати стильно.

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Дизайнер часто розвінчує модні міфи. Він написав у своєму блозі кілька шпаргалок щодо сучасного стилю та прикріпив світлини з наочним прикладом образів, які стосуються його допису.

Андре Тан розвіює модні міфи

Вкороченим топам вхід у громадські місця заборонено

Кроп-топ –хіт кількох сезонів. За словами Андре Тана, тут головне навчитися гармонійно комбінувати його з іншими, більш спокійними речами, і тоді можна сміливо одягати будь-куди. Щоправда, знімаються не всі обмеження. Будьте обережними одягаючи топ в офіс або ресторан на вечерю.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму

Комбінезони – це нежіночно

Лляний комбінезон влітку доречний і в офіс, і за продуктами, і на вечірку. Одягайте в пару до них сліпери чи кеди, а також високі підбори. Аксесуари та правильний макіяж додадуть образу настрою.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму

Табу на сандалі зі шкарпетками

"Чоловіками в сандалях зі шкарпетками на вулицях Києва нас вже не здивувати, що вже казати про нові жіночі правила. Експерименти можна проводити не тільки зі шкарпетками, але й з оригінальними колготками і гольфами. Експериментуйте", – радить Андре Тан



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму

Клатчі тільки для вечірнього виходу

Тепер клатч перестав бути просто вдалим доповненням до вечірнього образу. Сміливо беріть його з собою, як на ранкову каву, так і на щоденний забіг по магазинах.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму

Яскраві кольори не змішують

"Один яскравий колір куди вигідніше і цікавіше виглядає з іншим яскравим кольором. Зазвичай правильно підібрані контрастні кольори підсилюють ефект і вдало підкреслюють один одного. Жовтий міксуйте з помаранчевим або червоним, рожевий – з синім, а блакитний – з зеленим", – написав Андре Тан.



Модні поради від Андре Тана / Фото з інстаграму