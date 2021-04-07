Андре Тан розповів, як стати стильною: 5 головних лайфхаків

Відомий український дизайнер Андре Тан часто ділиться порадами щодо того, як виглядати привабливо та підкреслити свої переваги за допомогою одягу. Цього разу модельєр розповів, як стати стильною керуючись лише декількома лайфхаками.

На сторінці Андре Тана в інстаграмі з'явився черговий допис, у якому він розповів, як стати стильними.

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Як стати стильною за порадою Андре Тана

Полюбіть себе

"Ніколи не купуйте річ з метою приховати те, що ви ненавидите в собі. У вашому гардеробі повинні бути речі, які підкреслюють ваші кращі сторони! Ваша фактура приголомшлива тільки тому, що унікальна! А в питаннях корекції фігури допоможе книга Гока Вана "Як чудово виглядати в одязі і без", – написав Андре Тан.

Тримайте свій гардероб в порядку

За словами дизайнера, поки у вашому гардеробі порошиться спідниця, яку ви одягали на шкільні дискотеки, а в шафі ваші колготки упереміш зі шкарпетками чоловіка, ні про який стиль не може бути й мови.

"Чи чули знамениту фразу Вів'єн Вествуд "Вибирайте речі з розумом, купуйте їх рідко і носіть довго"? Книжкові мастхеви – Марі Кондо "Магічне прибирання" і Аннушка Різ "Розумний гардероб". Також я рекомендую додаток stylebook, де ви можете оцифрувати свій гардероб і складати нові образи без потреби крутитися перед дзеркалом. Ця програма виключить можливість купити непотрібну річ", – зазначив Андре Тан.

Освойте основні правила дрес-коду

Модельєр радить не сприймати правила дрес-коду, як перелік заборон! Дрес-код – це путівник і, в першу чергу, кодекс моди. Щоб відчувати себе комфортно і підбирати аутфіти "до місця", Андре Тан радить ознайомитися з книгою Наталії Найденської "Біблія стилю".

Тренуйте надивленість

"Я раджу завантажити додаток Vogue Runway. У розділі streetstyle ви можете спостерігати, що носять звичайні перехожі Парижа, Нью-Йорка і Мілана. У розділі latest shows – свіжі колекції дизайнерів. Те, що сподобається, зберігайте на телефон. Також раджу підписатися на інстаграми трендсеттерів нашого часу – Гейлі Бібер, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Вікторію Бекхем. Ви точно помітите фішки, які захочеться повторити", – заявив Андре Тан.

Інвестуйте в себе

Андре Тан зазначає, що для тих, хто хоче знайти себе в моді, відкрита школа "Академія Андре Тана". На fashion-курсах ви навчитеся стильно одягатися, а також у вас є гарна можливість назавжди попрощатися з питанням "Що сьогодні одягнути ?!".