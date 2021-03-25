Андре Тан розповів, як можна потрапити на показ Gucci

Український дизайнер Андре Тан активно веде свою сторінку в інстаграмі та тісно спілкується зі своїми підписниками. Модельєр вирішив знову відібрати серед коментарів найцікавіші та найпопулярніші питання та дати на них розгорнуту відповідь.

У своєму профілі в інстаграмі Андре Тан часто ділиться з прихильниками цінними порадами у сфері моди. Він розповідає, як правильно обирати та поєднувати той чи інший одяг, на що варто звертати увагу під час шопінгу, від якого вбрання треба назавжди позбутися та який одяг є трендовим цього сезону.

До теми Чому люксові речі такі дорогі: Андре Тан дав відповіді на популярні питання про моду

У другій частині допису, що стосуються fashion-індустрії Андре Тан дав відповіді на 5 запитань:

– Хто вирішує, яка річ модна, а яка ні?

– Чому речі на подіумах такі потворні?

– Навіщо бренди роблять колаборації?

– У чому сенс моди?

– Як потрапити на показ Gucci?

Модельєр добре знається у fashion-індустрії, адже минулого року брендові та торговій марці Andre Tan виповнилося 20 років. За роки своєї кар’єри в Андре Тана з’явилося багато досвіду та знання, з яким він радо ділиться.

Хто вирішує, яка річ модна, а яка ні?

"Бренди мають спеціальних аналітиків, які збирають інформацію (від того, як одягаються жителі великих міст і закінчуючи майбутніми виставками в музеях). Вони роблять на її підставі прогнози про майбутнє моди: кольори, тканини, фасони і стилі, які будуть актуальні через кілька років", – написав модельєр.

За його словами, майже всі бренди сьогодні користуються трендбуками – спеціальними каталогами модних "віянь" на найближчий рік або навіть п’ять років.



Чому речі на подіумі такі потворні? Так ж ніхто не одягається!

Андре Тан пише, що подіум треба сприймати як театр, адже все, що ми бачимо – перебільшено: спотворені пропорції, далекі від класичних поєднання речей, квітів і силуетів, моделі, які здаються навіть трохи страшненькими.





Навіщо бренди роблять колаборації?

"Колаборація – це завжди захоплення нової аудиторії. Наприклад, колекції з мас-магазинів – це одночасно величезні прибутки і просування бренду в аудиторію, яка поки що не може дозволити собі оригінал", – зазначив дизайнер.



У чому сенс моди?

У своєму інстаграм-дописі Андре Тан пише, що світ моди такий же різноманітний, як і світ літератури або музики. Мода – це різнобічна галузь інтересів, яка змушує не сидіти на місці. Мода - це про свободу і самовираження людини.



Як потрапити на показ Gucci або Balenciaga?

"У період карантину на показ взагалі ніхто не може потрапити. Але коли все налагодиться, у вас буде цілих три варіанти: стати редактором модного журналу, стати особистим байєром Бейонсе або бути самою Бейонсе. Купити/перекупити або дати комусь хабар нереально. Тільки особисте запрошення дасть вам можливість побачити це шоу своїми очима", – написав модельєр.