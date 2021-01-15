Що може зіпсувати ваш образ: Андре Тан назвав головні причини
Український дизайнер Андре Тан вчергове поділився з прихильницями корисними фешн-порадами. Модельєр розповів про те, які елементи гардеробу можуть вмить зіпсувати ваш образ.
Кожна жінка хоче виглядати модно і стильно. Для того, щоб завжди мати бездоганний вигляд варто не лише дбати про зовнішність, але й звертати увагу на важливі деталі, які можуть суттєво змінити образ, або ж взагалі зіпсувати його. Жінкам варто пам’ятати, що є речі, які здешевлюють ваш вигляд, тому від окремих елементів гардеробу треба відмовитися.
Читайте також Хіт цієї зими – вовняний кардиган: вчимося носити за прикладом модних блогерів
На своїй особистій сторінці в інстаграмі дизайнер Андре Тан наголосив на важливих деталях, яких варто уникати при створенні образів.
Фешн-поради щодо невдалого вбрання від Андре Тана
Колготки з недоречним принтом
Універсальними вважаються колготки з геометричним принтом і в горошок. В тренді зараз також варіант з логотипом.
Важливі поради від українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана
Підробки
"Руки так і чешуться замовити підробку відомих брендів, щоб спробувати свої сили у суспільстві. Поважайте бренди і не опускайтеся до рівня підробних виробів. В мас-маркетах можна знайти багато доступних актуальних моделей", – зазначив Андре Тан.
Важливі поради від українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана
Неправильний догляд за одягом
Довгу колючу етикетку з потрібною інструкцією про догляд за річчю зрізати не потрібно. Дотримуйтеся правил написаних на етикетці. Вони допоможуть зберегти ваш одяг якіснішим ще довгий час.
Важливі поради від українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана
Нехтування аксесуарами
"Я навіть не знаю, що гірше: надмірність аксесуарів або повна їх відсутність. Правильно підібрані прикраси – ознака гарного смаку. Не нехтуйте цим правилом", – написав дизайнер.
Важливі поради від українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана
Невміння прощатися з одягом
Мода циклічна, але це не означає, що можна складати речі, в надії одягнути їх знову через 10 років. Одяг старого крою помітно одразу. Навіть ваші улюблені базові речі можуть сильно зноситися.
Важливі поради від українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана
Поділитися новиною