Український дизайнер Андре Тан вчергове поділився з прихильницями корисними фешн-порадами. Модельєр розповів про те, які елементи гардеробу можуть вмить зіпсувати ваш образ.

Кожна жінка хоче виглядати модно і стильно. Для того, щоб завжди мати бездоганний вигляд варто не лише дбати про зовнішність, але й звертати увагу на важливі деталі, які можуть суттєво змінити образ, або ж взагалі зіпсувати його. Жінкам варто пам’ятати, що є речі, які здешевлюють ваш вигляд, тому від окремих елементів гардеробу треба відмовитися.

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На своїй особистій сторінці в інстаграмі дизайнер Андре Тан наголосив на важливих деталях, яких варто уникати при створенні образів.

Фешн-поради щодо невдалого вбрання від Андре Тана

Колготки з недоречним принтом

Універсальними вважаються колготки з геометричним принтом і в горошок. В тренді зараз також варіант з логотипом.



Важливі поради від українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана



Підробки

"Руки так і чешуться замовити підробку відомих брендів, щоб спробувати свої сили у суспільстві. Поважайте бренди і не опускайтеся до рівня підробних виробів. В мас-маркетах можна знайти багато доступних актуальних моделей", – зазначив Андре Тан.



Важливі поради від українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана



Неправильний догляд за одягом

Довгу колючу етикетку з потрібною інструкцією про догляд за річчю зрізати не потрібно. Дотримуйтеся правил написаних на етикетці. Вони допоможуть зберегти ваш одяг якіснішим ще довгий час.



Важливі поради від українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана

Нехтування аксесуарами

"Я навіть не знаю, що гірше: надмірність аксесуарів або повна їх відсутність. Правильно підібрані прикраси – ознака гарного смаку. Не нехтуйте цим правилом", – написав дизайнер.



Важливі поради від українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана



Невміння прощатися з одягом

Мода циклічна, але це не означає, що можна складати речі, в надії одягнути їх знову через 10 років. Одяг старого крою помітно одразу. Навіть ваші улюблені базові речі можуть сильно зноситися.



Важливі поради від українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана