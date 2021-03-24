Чому люксові речі такі дорогі: Андре Тан дав відповіді на популярні питання про моду

Чи не всі модниці стикаються з питанням, як стати модним, або чому люксові речі такі дорогі? Український модельєр вирішив відповісти прихильникам на найпопулярніші питання, які йому часто ставлять фанати в коментарях.

Своїми відповідями популярний дизайнер Андре Тан поділився на особистій сторінці в інстаграмі. Новий допис модельєра викликав чимале зацікавлення в користувачів, тож підписники вже поставили безліч нових запитань, на які Андре Тан вирішив згодом відповісти.

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Загалом дизайнер дав відповіді на 5 найпопулярніших питань:

Чому люксові речі такі дорогі?

Як стати модним?

Чи існує поняття "найкрутіший дизайнер"?

Чи можна одягатися в мас-маркеті?

Що таке принцип fast fashion?

Модельєр добре знається у fashion-індустрії, адже минулого року брендові та торговій марці Andre Tan виповнилося 20 років. За роки своєї кар’єри в Андре Тана з’явилося багато досвіду та знання, з яким він радо ділиться.

Чому люксові речі такі дорогі?

"Справа тут не тільки в імені на логотипі. Речі люксових і дизайнерських марок відрізняються від мас-маркету тим, що кожна виточка і обтачка продумана так, щоб річ сіла на вас ідеально. Також Будинки моди використовують дорогі тканини, фурнітуру та шкіру. Зустрічне питання: а чому Мона Ліза оцінюється в 2,5 мільярди доларів? Або чому роботи Сальвадора Далі ростуть у вартості з кожним роком? Дизайнерські речі – твори мистецтва. Цим все сказано", – зазначив Андре Тан.

Андре Тан зазначає, що ставати модними не треба, краще бути стильними, адже мода швидкоплинна. За його словами, передусім треба зайнятися своїм базовим гардеробом, оскільки це основа основ. Щодо трендів – беріть до уваги лише аксесуари та лише 2 "фішки" на сезон. Одягатися з ніг до голови у тренди – поганий тон.

Дизайнер радить тренувати так звану надивленість та надихатися трендсеттерами. За можливості, додавайте на телефон образи, які найбільше вам імпонують та намагайтеся їх повторити. Андре Тан каже, що згодом у вас з’явиться "нюх" і свій стиль.



Чи існує поняття "найкрутіший дизайнер"?

"Такого не існує, але є поняття "наймодніший дизайнер на сезон". Те, від чого божеволіють сьогодні, може бути неактуально вже завтра. Сумна правда", – розповів Андре Тан.



Чи можна одягатися в мас-маркеті?

Дизайнер пише, що нічого поганого в цьому немає, втім дає одну цінну пораду. За його словами, краще вкластися один раз і купити базу відмінної якості, а в мас-маркеті купувати швидкоплинні тренди. До прикладу, модну сукню цього сезону можна придбати в мас-маркеті.



Що таке принцип fast fashion?

"Всі марки мас-маркету працюють за однією схемою: асортимент в магазинах оновлюється постійно, а не кілька разів на рік. Це дозволяє недорогим маркам швидко "відпрацьовувати" всі нові тенденції, іноді майже дослівно повторюючи речі дорогих брендів", – написав дизайнер.