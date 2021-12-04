Андре Тан радить не викидати старий одяг, аби врятувати планету: що відомо про SMART FASHION DAY

4 грудня 2021 , 17:17
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Джерело:

24 канал

2 грудня у Klitschko Expo відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY". Академії ANDRE TAN разом з партнерами нагадала про важливу екологічну проблему та показала, що друге життя речей з нашого гардеробу реальне.

Екологічна ситуація планети дає чимало приводів для занепокоєння. За останнє десятиліття людство усвідомило весь масштаб можливої трагедії і внаслідок цього досягло серйозного прогресу у плані усвідомленості проблеми та активності.

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Незважаючи на всю шкоду, яку вже завдано нашій планеті, ще достатньо шансів, щоб не погіршити екоситуацію в XXI столітті.

У рамках заходу "SMART FASHION DAY", 17 молодих дизайнерів втілили у життя свої креативні ідеї, щоб своїми конкурсними роботами привернути увагу громадськості до найважливішої проблеми сучасності та показати, що Slow Fashion – це не тренд, а наше майбутнє, адже розумне споживання – це відповідально, красиво та завжди на піку моди.


У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби

У складі журійської колегії – представники fashion-індустрії України.

  • Андре Тан – відомий український дизайнер;
  • Олександра Какуріна – керівник Департаменту по роботі з дизайнерами Ukrainian Fashion Week, керівник Національного конкурсу молодих дизайнерів одягу "Погляд у майбутнє";
  • Ірина Татаренко – шеф-редакторка "MARIE CLAIRE";
  • Юлія Хромцова – шеф -редакторка сайту HDFASHION.TV та фешн-редакторка журналу "PINK";
  • Валерія Гузема – українська дизайнерка, засновниця ювелірного бренду, креативна директорка Guzema Fine Jewelry та блогери.

Дуже важливо усвідомлювати, що в ощадливості немає нічого ганебного. Замість того, щоб викидати та купувати одяг, необхідно шукати нові способи застосування старих речей,
– стверджує Андре Тан.

Власницею гран-прі фестивалю стала молода та талановита дизайнерка Марина Чернявська, а спеціальну номінацію "Стажування в Академії ANDRE TAN" отримала Ірина Гузинець.


У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби


У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби


У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби


У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби


У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби


У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби


У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби

Автор: Юлія Турелик