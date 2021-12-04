Екологічна ситуація планети дає чимало приводів для занепокоєння. За останнє десятиліття людство усвідомило весь масштаб можливої трагедії і внаслідок цього досягло серйозного прогресу у плані усвідомленості проблеми та активності.

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Незважаючи на всю шкоду, яку вже завдано нашій планеті, ще достатньо шансів, щоб не погіршити екоситуацію в XXI столітті.

У рамках заходу "SMART FASHION DAY", 17 молодих дизайнерів втілили у життя свої креативні ідеї, щоб своїми конкурсними роботами привернути увагу громадськості до найважливішої проблеми сучасності та показати, що Slow Fashion – це не тренд, а наше майбутнє, адже розумне споживання – це відповідально, красиво та завжди на піку моди.



У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби

У складі журійської колегії – представники fashion-індустрії України.

Андре Тан – відомий український дизайнер;

Олександра Какуріна – керівник Департаменту по роботі з дизайнерами Ukrainian Fashion Week, керівник Національного конкурсу молодих дизайнерів одягу "Погляд у майбутнє";

Ірина Татаренко – шеф-редакторка "MARIE CLAIRE";

Юлія Хромцова – шеф -редакторка сайту HDFASHION.TV та фешн-редакторка журналу "PINK";

Валерія Гузема – українська дизайнерка, засновниця ювелірного бренду, креативна директорка Guzema Fine Jewelry та блогери.

Дуже важливо усвідомлювати, що в ощадливості немає нічого ганебного. Замість того, щоб викидати та купувати одяг, необхідно шукати нові способи застосування старих речей,

– стверджує Андре Тан.

Власницею гран-прі фестивалю стала молода та талановита дизайнерка Марина Чернявська, а спеціальну номінацію "Стажування в Академії ANDRE TAN" отримала Ірина Гузинець.



У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби



У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби



У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби



У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби



У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби



У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби



У Києві відбувся фестиваль "SMART FASHION DAY" / Фото з прес-служби