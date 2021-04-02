Андре Тан представив нову колекцію дитячого одягу: фото

Джерело:24 канал
Популярний український дизайнер Андре Тан представив свою нову колекцію для дітей і підлітків Wild Spring. Для створення колекції Андре Тан залучив модні принти, використовував натуральні тканини та представив актуальні фасони за демократичними цінами.
У прес-службі зазначили, що модельєр зробив ставку у весняно-літньому сезоні на актуальні принти: грайливий горох, сувору вертикальну смужку, артистичний tye dye і помітні пальмове листя.
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"Сучасні підлітки не хочуть носити те, що їм нав'язують дорослі, тому мета бренду Andre Tan Kids – створювати речі, які діти виберуть самі. Всі тканини і фасони в колекції підібрані таким чином, щоб одяг був максимально зручним і стильним", – каже Андре Тан.
Всі речі в колекції Wild Spring відрізняються незвичайними дизайнерськими елементами: накладними кишенями, нашивками, зав'язками і прозорими вставками.
Для шанувальників більш стриманих модних рішень дизайнер створив лінійку монохромних образів в ключових кольорах сезону: пудровому, сірому і бежевому, а також в базових кольорах – чорному і білому.
Частина дитячих речей перегукується з дорослою колекцією Andre Tan, а це означає, що при бажанні мама і дочка можуть прогулятися в парних образах.
Місія Andre Tan Kids – виховувати в дітях почуттях прекрасне, тому дуже важливо з ранніх років показати їм, що підібрати гарне вбрання досить легко. І тоді в дорослому віці їм не доведеться платити стилістам за персональний розбір гардероба і консультації по стилю, адже смак у них буде в крові,
– додав Андре Тан.
Модельєр також зазначив, що колекція Wild Spring вже представлена в магазинах Andre Tan Kids по всій Україні, а також на сайті andretan.ua. Ціни демократичні: готовий образ з спідниці і топа або штанів і сорочки обійдеться у 888 гривень.
Андре Тан представив нову колекцію дитячого одягу
Андре Тан представив нову колекцію дитячого одягу
Андре Тан представив нову колекцію дитячого одягу
Андре Тан представив нову колекцію дитячого одягу
Андре Тан представив нову колекцію дитячого одягу