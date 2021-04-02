Андре Тан представив нову колекцію дитячого одягу: фото

Популярний український дизайнер Андре Тан представив свою нову колекцію для дітей і підлітків Wild Spring. Для створення колекції Андре Тан залучив модні принти, використовував натуральні тканини та представив актуальні фасони за демократичними цінами.

У прес-службі зазначили, що модельєр зробив ставку у весняно-літньому сезоні на актуальні принти: грайливий горох, сувору вертикальну смужку, артистичний tye dye і помітні пальмове листя.

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"Сучасні підлітки не хочуть носити те, що їм нав'язують дорослі, тому мета бренду Andre Tan Kids – створювати речі, які діти виберуть самі. Всі тканини і фасони в колекції підібрані таким чином, щоб одяг був максимально зручним і стильним", – каже Андре Тан.

Всі речі в колекції Wild Spring відрізняються незвичайними дизайнерськими елементами: накладними кишенями, нашивками, зав'язками і прозорими вставками.

Для шанувальників більш стриманих модних рішень дизайнер створив лінійку монохромних образів в ключових кольорах сезону: пудровому, сірому і бежевому, а також в базових кольорах – чорному і білому.

Частина дитячих речей перегукується з дорослою колекцією Andre Tan, а це означає, що при бажанні мама і дочка можуть прогулятися в парних образах.

Місія Andre Tan Kids – виховувати в дітях почуттях прекрасне, тому дуже важливо з ранніх років показати їм, що підібрати гарне вбрання досить легко. І тоді в дорослому віці їм не доведеться платити стилістам за персональний розбір гардероба і консультації по стилю, адже смак у них буде в крові,

– додав Андре Тан.

Модельєр також зазначив, що колекція Wild Spring вже представлена ​​в магазинах Andre Tan Kids по всій Україні, а також на сайті andretan.ua. Ціни демократичні: готовий образ з спідниці і топа або штанів і сорочки обійдеться у 888 гривень.

Нова колекція Andre Tan Kids SS 2021



Андре Тан представив нову колекцію дитячого одягу



Андре Тан представив нову колекцію дитячого одягу



Андре Тан представив нову колекцію дитячого одягу



​Андре Тан представив нову колекцію дитячого одягу



​Андре Тан представив нову колекцію дитячого одягу