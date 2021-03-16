Знаменитий український дизайнер і фешн-експерт Андре Тан представив лукбук своєї нової колекції SS 2021. Для створення колекції у новому весняно-літньому сезоні дизайнер звернувся до етнічних мотивів, використовуючи натуральні тканини.

Вбрання з колекції українського дизайнера, куди входять легкі лляні сукні та комбінезони, розслаблені шовкові піжами, штани-палаццо з високою посадкою, тонке мереживо, делікатні оборки та романтичні волани – виглядають актуально завдяки сучасному крою та незвичним деталям, зазначили у прес-службі Андре Тана.

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Творчі люди звертаються до свого коріння, історії своєї країни чи навіть окремого регіону, міста чи села. Саме тому своїй новій колекції "Оновлена ти!" я вирішив змішати українське етно та сучасні тренди. Зверніть увагу, як круто грає в образах "бабусина хустка". Це мій улюблений аксесуар сезону,

– каже Андре Тан.

Більшість речей виконана з натуральних матеріалів – льону та бавовни. А от головним кольором Андре Тан обрав – білий, як символ оновлення.

У представленому лукбуці моделі позують на тлі стогів сіна у ніжному вбранні, тримаючи в руках оберемки квітів, багети та навіть скляний дзбанок з молоком.

Окремої уваги в новій колекції заслуговують аксесуари. Окрім лляної хустки з мереживом в колекції є білий ободок з бантом, місткі лляні сумки-шопери з якими зручно ходити на пляж чи за продуктами, актуальні цього літа клатчі з соломки та іронічна ulublena sumka.

"Назва колекції "Оновлена ти!" пропонує розпочати сезон з перевтілення. Ми втомились від турбулентності минулого року і я хочу подарувати всім жінками країни красу та надію на краще. Адже жінка, яка відчуває себе привабливою, здатна змінити світ!", – зазначив Андре Тан.

Лукбук весняно-літньої колекції Андре Тана



Весняно-літня колекція бренду Андре Тана



Весняно-літня колекція бренду Андре Тана



Весняно-літня колекція бренду Андре Тана



Весняно-літня колекція бренду Андре Тана



Весняно-літня колекція бренду Андре Тана