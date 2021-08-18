Андре Тан представив ексклюзивну колекцію суконь та блуз до 30-річчя Незалежності України: фото

Український популярний дизайнер Андре Тан використав решетилівську вишивку білим по білому у своїй лімітованій колекції суконь і блуз, які представить до 30-річчя Незалежності України.

Андре Тан часто підтримує українські традиції. Дизайнер впровадив вишивку рукодільниць міста Решетилівка, Полтавської області, у вироби бренду Andre TAN.

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Решетилівська вишивка, як відомо, виконується білим нитками по білій тканині і асоціюється з ніжністю і непорочністю жіночої краси.

Така вишивка об'єднує в собі від 5 до 7 технік одночасно. У ній застосовуються ажурні мережива, лішва, вирізка, виколювання та по-справжньому ювелірні техніки "солов'їні вічка" і "зерновий вивід", що робить річ справжнім витвором високого мистецтва.

Сукня з решетилівською технікою вишивки – це національні мотиви в поєднанні з модними трендами. Дизайнер зазначає, що такий виріб стане знаковою річчю у вашому гардеробі. Це без перебільшення найкращий подарунок для себе і близьких в ювілейний рік Незалежності України.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Вироби з решетилівської вишивкою білим по білому стануть вашою сімейною реліквією. Їх можна передавати від покоління до покоління, від бабусі, мами до дочки і внучки. Плаття і блуза зшиті з органічного льону, а вишивка і зав'язки з китицями на виробах з шовкової нитки.

Такий виріб можна носити не тільки з патріотичного приводу. Сукня чи блуза буде доречною на прогулянці, зустрічі з друзями або на урочистій вечері в ресторані.



Лімітована колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Лімітована колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Лімітована колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Лімітована колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Лімітована колекція Андре Тана / Фото з прес-служби



Лімітована колекція Андре Тана / Фото з прес-служби