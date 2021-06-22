Для усіх випускниць, які вже в очікуванні святкової події, знаменитий український дизайнер не лише показав стильні сукні, але й навів декілька прикладів актуальних макіяжей та зачісок.

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Попри те, що в деяких школах вже відбулися випускні вечори, у значній частині областей випускні будуть проходити в кінці червня та на початку липня, тож старшокласниці ще мають час прислухатися до порад модельєра.

За словами Андре Тана, основний тренд у 2021 році – універсальність. Важливо, щоб виріб ви могли носити і після випускного. Окрім цього, не варто забувати про правила дрес-коду, оскільки на врученні диплома він точно є.

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Як стати королевою випускного вечора



"Вироби, які не мають нічого спільного зі святом юності і молодості, замінюємо на вироби з напівпрозорої тканини або з прозорими/напівпрозорими вставками", – зазначив дизайнер.



Поради на випускний від Андре Тана / Фото з інстаграму

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Комбінезон або комплект жакет + штани – хіт для випускного вечора. Головне – вибирати мінімалістичний крій і не перевантажувати образ. Такі вироби не сильно користуються популярністю на випускному, тож якщо ви приміряєте стильний костюм – точно всім запам’ятаєтеся.



Поради на випускний від Андре Тана / Фото з інстаграму



Плаття в довжині міні краще вибирати з акцентними рукавами або плечима.



Поради на випускний від Андре Тана / Фото з інстаграму

"Залиште трохи таємниці! Не потрібно оголяти все відразу. Вибирайте сукні з глибоким вирізом на спині або з відкритими плечима", – йдеться в інстаграм-дописі.



Поради на випускний від Андре Тана / Фото з інстаграму

Андре Тан заявив, що стрази, вишивку бісером, бахрому і пір'я краще залишити для змагань з латинського танцю. На випускному набагато вигідніше виглядатимуть лаконічні сукні (не обов'язково простого крою).



Поради на випускний від Андре Тана / Фото з інстаграму



"Грань між сукнею-комбінацією і нічною сорочкою дуже тонка. Щоб точно не помилитися – вибирайте виріб завдовжки міді. Раджу доповнити образ цікавим жакетом і аксесуарами", – написав дизайнер.



Поради на випускний від Андре Тана / Фото з інстаграму



Якщо ви хочете принтовану сукню, то зверніть увагу актуальні цього року анімалістичні принти. Така сукня трохи важча в стилізації, але ви точно будете в тренді.



Поради на випускний від Андре Тана / Фото з інстаграму

Макіяж на випускний вечір повинен бути легкий, а волосся – не залите блискучим лаком. Замість насиченого макіяжу в техніці smokey eyes та яскраво нафарбованих губ, оберіть ніжну палітру тіней, нюдовий блиск чи матову помаду.



Поради на випускний від Андре Тана / Фото з інстаграму

Від різноманітних плетінь цього року також варто втриматися, адже такі зачіски можуть легко зіпсувати увесь образ. Віддайте перевагу легким хвилькам, локонам та мінімалістичним хвостам.



Поради на випускний від Андре Тана / Фото з інстаграму