У своєму дописі в інстаграмі Андре Тан детально розповів, на яке вбрання звернути увагу пишнотілим дівчатам. До своєї добірки він прикріпив кілька фото, щоб на прикладі показати підписницям, як вони виглядають.

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Осінній гардероб plus size

Штанний костюм

Штанний костюм – cправжній маст-хев на всі часи. Андре Тан радить лише дотримуватися кількох простих правил при його виборі. За його словами, найбільш вигідно на пишних дівчатах будуть виглядати прямі моделі. Варто звернути увагу на штани зі стрілками або будь-якою іншою вертикальною обробкою. Жакет повинен бути структурний та добре тримати форму.



Андре Тан показав осінній гардероб для дівчат plus size / Фото з інстаграму дизайнера

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Трикотаж

"Головне правило трикотажу для дівчат plus size – не вибирати светри та кардигани грубої в'язки. А ось лаконічний трикотаж без зайвого декору стане відмінною базою вашого осіннього гардероба. Якщо є така можливість, придбайте джемпер з кашеміру", – написав Андре Тан.



Андре Тан показав осінній гардероб для дівчат plus size / Фото з інстаграму дизайнера

Жіночність

Холодна пора року – не привід забувати про жіночність. Пам’ятайте, що спідниці і сукні в поєднанні з осінніми грубими черевиками або чобітьми з високою халявою виглядають дуже стильно. Дизайнер рекомендує обирати спідницю плісе або будь-яку модель на запах. Також при виборі спідниць звертайте увагу на щільні тканини.



Андре Тан показав осінній гардероб для дівчат plus size / Фото з інстаграму дизайнера

Верхній одяг

"Улюблений усіма тренч відмінно впишеться в осінню капсулу. Ідеальною стане довжина нижче середини ікри. Пояс підкреслить талію і створить силует "пісочний годинник". У виборі пальто немає якихось жорстких обмежень, раджу лише обходити стороною модель "кокон". Уникайте гіпероверсайз, надто дуті варіанти або, навпаки, куці обтислі курточки", – зазначив модельєр.



Андре Тан показав осінній гардероб для дівчат plus size / Фото з інстаграму дизайнера

Взуття

Андре Тан просить слідкувати, щоб верх ботильйонів і чобіт не закінчувався на найширшому місці ваших ніг (литок або щиколоток). Зробити їх візуально стрункішими допоможуть моделі з широкою халявою або вільним верхом.



Андре Тан показав осінній гардероб для дівчат plus size / Фото з інстаграму дизайнера

Аксесуари

Урізноманітнити осінній гардероб допоможуть однотонні і принтовані хустки. Експериментуйте також з капелюхами і шапками, які виглядають дуже стильно.



Андре Тан показав осінній гардероб для дівчат plus size / Фото з інстаграму дизайнера