Андре Тан показав образи на День Валентина: добірка, яка вас вразить

Один з найвидатніших чоловіків в українській модній індустрії Андре Тан не оминув увагою романтичне свято День Валентина. Модельєр склав добірку образів, у які дівчина може одягнутися відповідно до дрес-коду.

За сторінкою Андре Тана в інстаграмі стежать тисячі модниць, тож саме цю платформу він використовує, щоб ділитися з українками порадами щодо стилю.

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Вже цієї неділі, 14 лютого, нас чекає романтична атмосфера: валентинки, квіти, поцілунки, походи в кіно, зізнання та освідчення в коханні. Щоб довго не мізкувати над тим, що одягнути, Андре Тан зробив добірку актуальних образів до різних подій.

Образи на День Валентина від Андре Тана

У ресторан

Андре Тан показав образ оверсайз-сорочки з асиметричним кроєм рукава і малиновим кантом зі своєї колекції. Поєднувати її дизайнер радить з вузькими легінсами або штанами-сигаретками. За його словами, такий аутфіт буде виглядати нереально красиво і оригінально.



Образи на День Валентина від Андре Тана / Фото з інстаграму

У кіно

"Через карантин багато прем'єр перенесли. Але ж цілуватися можна під будь-який фільм! Як щодо джинсової спідниці-олівця з бахромою? Це просто хіт 2021 року. Також додайте шовкову блузку кольору тоффі. Доповнити образ можна грубими черевиками на широкій підошві. Черевики челсі також дуже добре підійдуть", – зазначив модельєр.



Образи на День Валентина від Андре Тана / Фото з інстаграму

На каток або атракціони

Для такого відпочинку точно не підійдуть сукні та чоботи на підборах. Анде Тан радить одягнути трикотажний комфортний костюм: теплий оверсайз светр з дизайнерською кишенею і штани-палаццо. Доповнити образ можна кросівками і теплою панамкою.



Образи на День Валентина від Андре Тана / Фото з інстаграму

У театр

"Дрес-код black tie в театрі вже не актуальний, а ось правило маленької сумки грає велику роль (погодьтеся, величезні офісні сумки виглядатимуть дивно в залі для глядачів). Краще уникати в образі футуристичних принтів і неонових відтінків. Тому це шовкове плаття з цікавими виточками вам просто необхідно! Не забудьте додати в образ перлову нитку", – написав дизайнер.



Образи на День Валентина від Андре Тана / Фото з інстаграму

У домашній атмосфері

Андре Тан зазначає, що шовкові штани-палаццо зроблять з вас довгоногу лань, а сорочка приховає всі недоліки. До речі, збалансувати розслабленість костюма при виході на вулицю допоможуть ботильйони kitten heels і сумка чіткої форми.



Образи на День Валентина від Андре Тана / Фото з інстаграму