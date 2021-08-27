На особистій сторінці в інстаграмі Андре Тан опублікував новий допис з важливими порадами щодо трендового верхнього одягу. Осінь – період для жакетів, тренчів та пальт, тож дизайнер розповів, на які фасони цього сезону треба звернути особливу увагу.

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Шкіряний жакет

"Обирайте трохи подовжену оверсайз модель, щоб під жакет зміг поміститися гольф, сорочка або джемпер. Комбінуйте жакет з полярними за фактурою матеріалами (денім, шерсть)", – написав дизайнер.



Тренди верхнього одягу на осінь / Фото з інстаграму Андре Тана

Яскравий плащ-дощовик

Восени модельєр радить додавати фактури у свій образ, цікавий крій або колір у повсякденні образи. Щоб збалансувати аутфіт, можна поєднати його з більш структурованими речами.



Тренди верхнього одягу на осінь / Фото з інстаграму Андре Тана

Кейп

"Кейп ніколи не виходив з моди! Прекрасна нейтральна базова річ, що поєднується як зі спортивними штанами, так і з вечірнім вбранням. Прекрасна інвестиція в гардероб", – зазначив Андре Тан.



Тренди верхнього одягу на осінь / Фото з інстаграму Андре Тана

Пальто з м'якою лінією плеча

Модельєр радить прихильницям звертати увагу на довжину міді, оскільки це кращий вибір з точки зору практичності. М'яка лінія додасть жіночності і елегантності вашому образу.



Тренди верхнього одягу на осінь / Фото з інстаграму Андре Тана

Тваринний принт

Андре Тан зазначає, що тваринний принт можна одягати в будь-якому прояві. За його словами, він не виглядає вульгарно, але якщо ви боїтеся виглядати занадто яскраво - вибирайте принти приглушених відтінків (комбінація чорного і білого, пісочний колір).



Тренди верхнього одягу на осінь / Фото з інстаграму Андре Тана

Шкіряний тренч

"Тренч не здає позиції вже кілька сезонів і поступово переміщається в категорію бази, але в цьому сезоні без шкіряного тренча вам просто не можна виходити з дому! Три слова: жіночно, смачно, оригінально. І, звичайно, тільки довжина міді", – заявив дизайнер.



Тренди верхнього одягу на осінь / Фото з інстаграму Андре Тана