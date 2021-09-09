Андре Тан назвав трендове взуття осені 2021: цікава добірка

Знаменитий український дизайнер і фешн-експерт Андре Тан активно розповідає модницям тенденції нового сезону. Він вже розповів про найпопулярніше вбрання осені, а зараз показав своїй аудиторії приклади трендового взуття.

Особисту сторінку в інстаграмі Андре Тан перетворив у блог з порадами для модниць, які хочуть одягатися згідно з останніми трендами сезону. Дизайнер опублікував нову серію фото з актуальними прикладами модного взуття.

Партнерський матеріал Dimplex Symphony – класичні електрокаміни за доступною ціною

Трендове взуття осені 2021

Туфлі Мері Джейн

Андре Тан зазначає, що човники або балетки з перетинкою прекрасно поєднуються з лаконічними або навіть мінімалістичним образами і додають йому завершеності. Виглядає таке взуття жіночно і дуже свіжо.



Трендове взуття осені / Фото з інстаграму Андре Тана

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамін, щоб бути в тренді.



Ботфорти "Друга шкіра"

"Скажу чесно, без них в цьому сезоні не можна виходити з дому. Складаючи образи, не забувайте про гармонію – вибирайте до яскравих і сміливих ботфортів нейтральні тони і лаконічні фасони", – написав дизайнер.



Трендове взуття осені / Фото з інстаграму Андре Тана



Козаки

Серед чобіт козаків актуальні всі варіанти: на підборах, без підборів, кольорові, довгі і короткі. Це взуття додасть вашому образу стилю кантрі або навіть бохо. Найбільше Андре Тан любить поєднання таких чобіт з жіночими сукнями.



Трендове взуття осені / Фото з інстаграму Андре Тана

Чоботи або черевики на шнурівці

Дизайнер зазначив, що маскулінні нотки цього взуття прекрасно поєднується з жіночними елементами гардеробу (спідниці, повітряні сукні, квіткові принти, блузи з рукавами-ліхтариками).



Трендове взуття осені / Фото з інстаграму Андре Тана



Чоботи-слоучі

"Прекрасна знахідка для тих, хто не любить оверсайз, але хоче додати об'єму і фактури в образ. Будьте обережні, адже вони візуально розширюють ногу. Поєднуйте їх з нижнім одягом довжини нижче колін", – написав у дописі модельєр.



Трендове взуття осені / Фото з інстаграму Андре Тана