Популярний український дизайнер Андре Тан вирішив поділитись черговими корисними порадами зі своїми прихильницями. У мережі він опублікував світлини, за допомогою яких можна визначити, які саме сонцезахисні окуляри варто обрати під свою форму обличчя.

Основна функція сонцезахисних окулярів – захищати очі та область навколо них від шкідливого впливу UF-променів. Втім окрім захисту, окуляри виступають головним аксесуаром у весняно-літній період.

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За їхньою допомогою можна вдало підкреслити образ, однак неправильно обрані окуляри за формою обличчя здатні не лише зіпсувати образ, але й додати декілька зайвих років.

Як визначити форму свого обличчя?

Зав’яжіть волосся у хвіст та стоячи близько до дзеркала, обведіть максимально точно контур свого обличчя на дзеркальній поверхні. Для цього використовуйте помаду, змочені в крем ватні палички, або змочене мило.



Приклад визначення форми обличчя / Фото з інстаграму

Український модельєр Андре Тан опублікував допис, у якому розповів про окуляри, які підходять під певні форми обличчя. Визначившись зі своїм типом, надалі ви зможете гармонійно складати образ відповідно до особливостей свого обличчя.

Андре Тан зазначає, що окуляри треба підбирати виключно під форму свого обличчя та не гнатися наосліп за трендами. Також він не радить купувати дешеві окуляри на сумнівних сайтах чи десь в переходах. За словами дизайнера, краще придбати брендові окуляри з якісними лінзами, які дійсно гарантують захист очей від УФ-променів.

Напівмісяць

"Такі окуляри я ще називаю "стиль Кім Кардашян", адже вона носить цю форму, напевно, все життя. Ця оправа добре поєднується зі строгими елементами гардероба – костюмом або шкіряним жакетом. Підходить для трапецієподібного, овального, серцеподібного, трикутного, подовженого і прямокутного обличчя", – зазначив дизайнер.



Андре Дан дав цінні поради щодо вибору окулярів / Фото з інстаграму

Квадратні в стилі 70-х

Такі окуляри за своєю естетикою поєднуються з усіма типами одягу і надають структуру образу. За словами Андре Тана, у таких окулярах можна відчути себе голлівудською зіркою, що ховається від настирливої преси, адже вони буквально займають половину обличчя. Підходять для круглого, трикутного і овального лиця.



Андре Дан дав цінні поради щодо вибору окулярів / Фото з інстаграму

Делікатні круглі

"Нейтральна оправа, яка поєднується абсолютно з усім. Завдяки своїй мініатюрності вона не створюватиме дискомфорт. Підходить для ромбоподібної, прямокутної, подовженої, квадратної і трикутної форми обличчя", – йдеться у дописі.



Андре Дан дав цінні поради щодо вибору окулярів / Фото з інстаграму

Погляд кішки

Ця оправа підходить всім формам обличчя. Виглядають такі окуляри дуже розкішно, тож їх сміливо можна одягати для святкових подій.



Андре Дан дав цінні поради щодо вибору окулярів / Фото з інстаграму

Авіатори

"Відмінна оправа унісекс. Самі по собі досить легкі, але є яскравою деталлю образу, тому намагайтеся не перевантажувати портретну зону. Також підходить абсолютно всім", – заявив дизайнер.



Андре Дан дав цінні поради щодо вибору окулярів / Фото з інстаграму