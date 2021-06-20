Андре Тан назвав наймодніші купальники літа: стильна добірка

Популярний дизайнер Андре Тан не забуває про своїх прихильників. У мережі він опублікував чергові поради, які допоможуть красуням обрати актуальний купальник на літо.

У старт пляжного сезону кожна модниця поповнює свій гардероб модним купальником. Цього літа в топі модних позицій з’явилося кілька видів купальників, які просто неможливо оминути увагою.

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Дизайнер Андре Тан на своїй особистій сторінці в інстаграмі розповів не лише про модні новинки, але й дав цінні поради жінкам з різними типами фігури.

Модельєр розповів, які вироби краще купувати представницям жіночої статі з широкими стегнами, широкими плечима, невираженою талією чи низьким ростом.

Неон

"Неважливо в якій кількості – чи то увесь купальник, чи його окремі елементи. Справжній хіт – мікс різних неонових відтінків в одному (до речі, всі вони легко поєднуються між собою). Є невелике "але": неон добре виглядає лише на засмаглій шкірі (хоча б трохи)", – зазначив дизайнер.

Зав'язки

Чим більше зав’язок буде на вашому купальнику, тим буде краще, особливо, якщо мова йде про класичний варіант бікіні (той самий, в якому мінімум тканини), але з дуже довгими шнурками. Їх можна обернути навколо талії кілька разів або ж спробувати одягнути в стилі Кендалл Дженнер – перевернувши верх від купальника "догори ногами", схрестивши на грудях.



Принт в "дрібну квіточку"

"Особливо ніжно і жіночно буде виглядати суцільний купальник. Актуальні варіанти ви можете підглянути в бренду Agua by Agua Bendita", – написав Андре Тан.



Мінімалізм

Однотонний купальник лаконічного крою без декоративних елементів цього літа в тренді. Злитий або роздільний – неважливо. Головне, щоб він був лаконічним і однотонним.



Кроше

"В'язані або трикотажні купальники повертаються. Так, це не особливо практично (такий купальник буде довго сохнути і навіть може деформуватися в процесі), але це дуже красиво. До речі, верх від такого купальника також можна використовувати в якості топа з шортами, спідницями, джинсами", – розповів модельєр.



Terry Cloth

Текстура цього купальника може бути різною: нагадувати вафельний рушник, гофрований папір, шовк, який погладили при занадто великій температурі – це все підходить. Однак дизайнер радить пам’ятати, що така тканина завжди буде візуально трохи збільшувати ваші об’єми. Актуальні варіанти ви можете підглянути в бренду Hunza G.

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